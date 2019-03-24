中國打壓宗教自由 歐洲議員要求歐盟譴責

中國打壓宗教自由引起國際社會反彈，歐洲議會跨黨團議員近日連署致函歐盟高層，呼籲譴責中方惡行，並列入4月歐中峰會討論，敦促中國政府尊重宗教自由。

歐洲議會人權小組委員會副主席蒲睿達（Cristian Dan Preda）、歐洲議會「歐中關係」報告主筆人貝柏士（Bas Belder）及社會黨團副主席魏登霍澤（Josef Weidenholzer ）等3位跨黨派歐洲議員近日共同連署，致函歐盟執委會副主席兼外交暨安全政策高級代表茉格里尼（Federica Mogherini）及歐盟人權特別代表季爾墨（Eamon Gilmore）。

這3位議員依序分屬人民黨團、保守黨團及社會黨團，跨黨派共同對中國近年升高打壓包括天主教等宗教團體、少數種族，以及嚴密監控、迫害教會活動等違反基本人權行徑表達嚴正關切，他們呼籲歐盟當局須譴責中方惡行，並在4月舉行的歐中峰會向中方提出，敦促中國政府尊重宗教自由。

其中由於魏登霍澤與茉格里尼同屬歐洲社會黨團，使得這份連署致函別具意義。

此外，這3位議員今年1月23日曾在歐洲議會共同主辦「宗教自由在中國」研討會，當時駐歐盟兼駐比利時代表曾厚仁曾應邀出席。

這場研討會邀請了解中國打壓宗教的自由人士分享在習近平領政下，如何以維護安全及民族愛國主義為名，加強對天主教團體及教徒嚴密監控及迫害，包括大肆拆毀教堂及十字架，主教及教徒遭恣意軟禁、逮捕、羈押或被迫失蹤，凸顯迫害宗教自由未因中國與梵蒂岡去年簽署主教任命臨時協議有所改善，反而變本加厲。

中國一邊簽署主教任命臨時協議，一邊加劇迫害宗教自由，歐洲議會跨黨派議員呼籲歐盟高層及歐洲議會表達嚴重關切，對受迫害者提供更多支持與協助，敦促中國尊重宗教信仰自由的基本人權。