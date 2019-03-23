因應人口老化 新加坡自駕車商機可期

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）人口老化已成許多先進國家的頭疼問題，新加坡也不例外，為了助銀髮族行動無礙，星國正大力推行自駕車科技。

CNN報導，新加坡南洋理工大學打造了一座5英畝大的自駕車試驗場，模擬現代都市環境與道路設計，設有交通號誌、人行道等，吸引了包括MooVita在內的多家新創公司，將旗下自駕車投入試驗場，進行性能測試。

南洋理工大學自駕車試驗場（圖／南洋理工大學）

MooVita執行長Dillip Limbu表示，為了展現獨一無二的創意，旗下的自駕小車MooAV外型小巧、與眾不同，在模擬車道上順行無阻，會自動辨識交通號誌，也能感應到行人而立刻停下，未來幾年內就可望在星國投入運行，提供定點載客服務。

隨著新加坡人口老化加遽，自駕車科技之發展若能早日成熟，將有助老年人、身障人士在城市間移動。此外，該國正面臨公車司機荒，自駕車也不啻是一劑解方。

事實上，星國部分地區道路已嘗試讓一般車輛與自駕車得以共行。為了安全起見，速限30、必須有一名駕駛隨行，以免發生如去年亞利桑那州Uber自駕車撞死人意外。

過去兩年，新加坡獲顧問公司KPMG評比為自駕車準備程度最優的第二名，僅次於荷蘭。該評比將科技發展狀況、政府政策、消費者意願等因素列入考量。