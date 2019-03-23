全台最美書店稱號 樂樂書屋連結人與自然美好關係

造訪台中樂樂書屋，很難不被隱身在高聳落羽松林間、高達兩層樓的巨型貓頭鷹地景藝術震懾，鐵灰色的牠露出一眼，側身彷彿想訴說什麼，堅守在書屋前眷顧著周邊綠意；貓頭鷹是智慧的象徵，更是女性夜間的守護神，樂樂書屋執行長張子庭說，「特別挑台灣原生種黃嘴角鴞，因為那是父親小時候，坐在榕樹下嘻鬧聊天，或翻閱書本時會聽見的叫聲，這畫面喚醒許多兒時記憶。」

隱身在高聳落羽松林間的巨型貓頭鷹地景藝術。

紅點大獎設計師操刀 打造傳遞美好關係平台

少女團體出身的張子庭，與獲得全球百大頂尖設計師、德國紅點設計大獎「紅點金獎」（best of the best）肯定的父親張清平攜手打造樂樂書屋，融合書店、圖書館、藝廊、博物館等特質，營造寬敞華麗優雅空間，而被時尚雜誌評選為「台灣最美書店」。張子庭說，本來只是替家中設計公司找放置軟裝物件倉庫，「剛好地主聊起有捐書到偏鄉，正巧我父親也長年投身公益，於是想說不如打造一個以書為主題，融入生活美學的空間，讓公益在這裡發生。」

樂樂書屋結合公益，把愛化為資源，讓愛傳遞。

樂樂於焉誕生。張子庭說，樂樂不只是書屋，更是傳遞美好關係的平台，打造人與人、人與自然的友善空間，「這裡所有植物都是真的，談環保，可以從照顧好身邊的花草植物做起，感受彼此的美好關係。」取名「樂樂」，是期待到這裡，能有愉悅心情，主視覺是6棵大樹、2個微笑，然後人，手拉著手的意象，「你不覺得，說到樂這個字，嘴角會上揚，有一種笑出來的樣子嗎？」

「樂樂」主視覺是6棵大樹和2個微笑。

百年老榕引進自然氛圍 書屋會下雨製造浪漫

的確，走進樂樂書屋，會深刻感受與自然緊密的關係，第一眼會看到參天的百年老榕，上面布滿各式蕨類植物；為了創造人與自然的連結，特地從樹木銀行移植榕樹入館，地板挖大洞、更開天窗把樹空吊進來；為讓屋內植栽都能妥善生長，包括種多深、如何澆水、多久施肥、怎樣擦拭樹葉、如何盤土等問題，特別請植物老師跟樹醫生為同仁上課，張子庭說，「我從來不知道照顧植物學問這麼多，但每次都讓我有新的學習與成長。」

開天窗引入百年老榕樹。

百年老榕樹由於年紀老，移入書屋一年後開始大量掉葉而終結生命，為延續老樹精神，張子庭嘗試在身上種下不同蕨類，竟重新滿布綠意，現在老樹攀滿15種蕨類，「很神奇吧？反而有另一種叢林風。」為了這些新生植物，設置灑水系統，每2小時灑水5分鐘，不知情客人還以為怎麼下雨了？她笑說，「開天窗，雨水自然會灑進來，若想上樓就撐傘囉，樂樂是全台唯一一間，會下雨的書屋，是不是很浪漫？」引進陽光、空氣及雨水的天窗設有感應系統，若雨量過大會自動關閉，但這天井卻讓書屋更貼近自然，空氣中能嗅到陽光味道。

老榕樹上布滿蕨類植物。

水泥模巨型書架氣勢磅礡 暗藏古典名畫玩創意

書屋四周，是運用水泥灌模而成的巨型書架，一路展延到二樓，氣勢磅礡。張子庭說，當初想營造不同的書櫃感，選用木質書架不僅過於密集又太具圖書館風格，所以選用有點安靜又偏冷的水泥質地，但沒想到創辦人大筆一畫，卻形成獨特風格；調皮的張清平藝術家性格不改，還在書牆上偷偷擺進自己喜歡的畫作，包括畢卡索的「夢」跟波提切利的「春」，讓瑰麗的古典畫作，隱身在書本背後，「最容易發現的是小孩，他們會指著牆上說，這裡有天使、那裡有花，觀察力非常敏銳，有時，我們會開玩笑對著摸不著頭緒的爸媽說，要認真聽導覽喔。」

書牆上藏有波提切利的畫作「春」。

樂樂在空間中也展現了環保。二樓的辦公室外牆，是以書牆水泥灌模時拆下的板模構建而成，還能看到水泥的痕跡，頗具風味，而這些板模也化身為樓梯；為讓書屋有書頁飄落感覺，張子庭特別去舊書攤搬原文書貼在樓梯面，為有斑駁感，還嘗試不同染料，最後以咖啡入色，呈現出濃厚文青風；而樂樂獨家專屬的白色長方形椅，也與在地廠商合作，用部分網球拍線與釣魚線回收再利用的材質製作，過程中沒有使用化學物質，讓座椅可久坐不累還容易清洗，張子庭說，「花點巧思，從身邊就做環保，能動手做更是幸福，可以展現出獨一無二的理念。」

將舊書攤的原文書頁貼在樓梯面，呈現出濃厚文青風。

洗手間打造另類互動 用香氛音樂讓溫柔流動

創辦人張清平的頑皮，也體現在洗手間，跳脫以往總是在邊角的設計，樂樂的洗手間在書店中央，4間闃黑的洗手間以「極光」、「電影」、「時間」、「冥想」主題打造，有不同音樂與香氛，特別的是，使用者可看到外面的讀者，但放心，外面並不會透視入內；張子庭笑說，「當初提出設計時超緊張，想說這麼黑怎麼上廁所啦，但他說要有創意跟實驗精神，上過一次就會了啊。」

以「時間」為主題的闃黑洗手間。

洗手間打破慣常，創造人跟人的另類連結，「擔心別人會看到你，可當發現別人看不到時，反而變成你在暗處觀察他們。」洗手間讓陌生人開始對話，討論如何使用；樂樂洗手間沒有小便斗，男生要坐著使用馬桶，「男生不會坐下上廁所，但日本研究指出坐著如廁有益攝護腺，也要讓男生體驗一下女生如何上廁所，是一種溫柔的展現啊。」張子庭說，很多人來樂樂上廁所後，不管認不認同，多會發出微笑，但她也提醒，如廁時切勿使用手機，不然容易春光外洩。

在洗手間內視線可穿透到外部書屋空間，但外面無法看見洗手間內部。

生活美學類書籍豐富 不限時讓閱讀無壓力

選書策略以生活美學類書籍為主，張子庭說，她有個做設計、隨時需吸收新知、會拖行李箱去逛書店的父親，張清平公司有個圖書室，蒐羅各類美學、空間、建築等書籍與雜誌，提供旗下60位設計師使用，但隨網路資料的便利，圖書室使用頻率降低，於是請父親把書捐給樂樂，因此在樂樂，可以看到張清平收藏的美學書籍；為符合需求，張子庭開書屋前也做問卷，添購像是小說類書籍，她說，「很難滿足所有需要，但我希望樂樂是一個，當你遇到有室內裝潢、空間美學，或是美食、旅遊的疑問時，可以來這裡找到答案的地方。」

選書以生活美學類書籍為主。

樂樂以入場費方式經營，張子庭想打造一個不限時、無壓力的閱讀空間，提供簡單飲料，點心採取隨喜方式，她說沒有太遠大的理想，只希望用小小的150 元，發揮公益效果；曾有位媽媽帶兩個小孩掙扎是否要入內，理由是怕孩子吵鬧，她替母子檔選個安靜角落，那位媽媽念了兩本故事書後，離開時開心跟她道謝，「在家裡，我一本都念不完，這裡讓孩子可以靜下心來聽故事，真的很棒！」

書屋有提供簡單飲料。

交換書籍讓知識流動 樂樂日化公益為感動

每個月的10日與20日是樂樂的換書日，讀者帶兩本書來，可換走一本，其中一本會留在樂樂，張子庭說，看過的書對擁有者來說可能是舊書，但對其他人是新書，藉此讓知識可以流動，而另一本就會視情況捐給需要的單位，她笑說，收來的書「不是轉手就好了，書要分類、要擦拭，太皺的還會燙，畢竟是做美學的，要讓書變得美觀後，才能捐出去。」

給孩子一個鼓勵的方式體驗捐書樂趣。（樂樂書屋提供）

張子庭更將二樓打造成藝廊與活動空間，舉辦展覽跟課程，開幕時就以製鞋巨匠Jimmy Choo的精品展打響名號，還留下為樂樂書屋巧手打造全球僅限的貓頭鷹高跟鞋；她也成立樂樂文創展望會，挑選每個月一個週二的休館日舉辦「樂樂日」，開放社福單位使用，提供活動、手作、烘焙等課程，讓孩子可以享受專屬空間。張子庭說，看到這群手腳可能不是那麼靈活的孩子，跟著爸媽專心投入，臉上露出愉悅笑容的畫面很令人感動；有個孩子，當天一直跟爸媽打手語表示開心，還抱爸爸親了一下，謝謝能有來樂樂書屋的機會，「結束時爸媽一直來跟我鞠躬感謝，這時候，真的覺得，一切都值得了。」

「樂樂日」開放社福單位使用，提供活動、手作、烘焙等課程。(樂樂書屋提供)

樂樂書屋打造優雅空間 享受翻閱書頁樂趣

有沒有想放棄的時刻？剛成為新手媽咪的張子庭說，因懷孕變得善感，曾有天來客數創下新低，她開始檢討自己「哪裡做的不好？是讀者沒感受到樂樂想傳遞的溫暖嗎？」而有挫折感時，她會泡杯咖啡，坐在戶外搖椅上，看著守護樂樂的貓頭鷹在樹影搖曳下的身影，讓自己浮躁的心沉靜下來。

樂樂書屋執行長張子庭有挫折感時，會坐在戶外搖椅，讓浮躁的心沉靜下來。

張子庭說，閱讀在這個時代看似意義日漸淡薄，但還是有人持續書寫出版，樂樂書屋存在的意義，就是提供一個當你想靜下心來閱讀，可以恣意地在這裡翻閱有興趣的作品，享受書頁婆娑發出聲響、散發油墨味道的空間；被戴上「最美書屋」的光環固然欣喜，但她也深知民眾對於空間喜新厭舊的消耗速度，只能不停地透過創意，創造空間的多元可能來維持，她笑說，「就算有天，看到我在門外舞龍舞獅，也不要太意外！」

樂樂書屋提供一個可以恣意翻閱書籍的空間。

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