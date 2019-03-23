川普再狂：是承認戈蘭高地屬於以色列的時候了！

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）美國總統川普21日表示，是美國政府承認戈蘭高地屬於以色列的時候了，這發言讓下週將拜訪白宮的以色列總理納坦雅胡喜出望外，卻在中東地區再次掀起一陣軒然大波。

這是繼川普將美國駐以色列大使館移到耶路撒冷後，川普再次讓中東的盟友們感到很為難，以色列自從1967年六日戰爭佔領屬於敘利亞的戈蘭高地後，雖然一直有部隊駐紮在此，且在1981年正式宣佈併吞該地，國際社會一直沒有承認以國對該地的所有權，但是如果美國公開表態支持，對於周圍的其他伊斯蘭教國家而言，無疑是重重的一個巴掌。

川普的公開言論一出，納坦雅胡立刻喜出望外的在推特上推文指出，在這「伊朗試圖利用敘利亞作為平台摧毀以色列」的「危急存亡之秋」，川普藉由承認以色列對戈蘭高地的主權，維護了以色列的地位，這是一項將會「留名青史」的決定。

川普則說，他也相信承認以色列在該地的主權會增加當地的區域穩定性，不過曾在聯邦政府外交委員會的一名高階官員認為此舉「錯得離譜」，不只違反聯合國安理會242號決議，還等於公開支持國家藉由戰爭擴大領土，妨害國際和平。

在此之前，由於美國政府在最新的人權年報中將戈蘭高地的狀態從「以色列佔領」(Israeli-occupied)改為「以色列控制」(Israeli-controlled)，外界質疑美國政府的態度可能將開始傾向以色列，一名資深官員才出面說明，美國政府並沒有改變立場的打算，殊不知川普的發言來得猝不及防。

昨(22)日，訪以的美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)被記者問及，川普有沒有可能是像希伯萊經典中的以斯帖女王(Ether)一樣，是主派來拯救猶太人免於被伊朗迫害的救世主？對此，蓬佩奧回答，身為一個基督徒，他覺得不無可能，「主在這邊自有他的安排」。