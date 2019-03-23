【周末電影院】《求救信》揭中國勞教酷刑黑幕　台戲院22日震撼上映

（台灣英文新聞／施家恩 台北綜合報導）一名美國女性2012年10月底在購入的中國製萬聖節禮品內發現一張求救信，引導她挖掘出中國馬三家村不人道的黑幕，而這個駭人事件上了大螢幕，3月22日在台灣上映，台灣醫界、學界在看了影片後感到震撼，感嘆要好好珍惜台灣的自由民主空氣。

由華裔導演李雲翔執導的記錄片《求救信（Letter from Masanjia）》，敍述2012年的這起事件，求救信描述一名法輪功受害者在馬三家勞教所做苦役期間，將一封求救信塞到萬聖節禮物中，之後輾轉被送到美國俄勒岡的一名女子手中，這名女性甚至不知道寫信的人，是否還活著...，她將這封信上傳到社交媒體後，吸引了包括CNN、FOX News、《紐約時報》、《環球郵報》等多家國際媒體的關注。

在世界的另一端中國，當初在遼寧省瀋陽市于洪區馬三家勞教所冒著生命危險執筆這封信的工程師孫毅，後來已獲釋放，他聽聞到消息，決定冒著風險要進一步揭露中國對人權的迫害行徑。

孫毅與得獎華裔導演李雲翔共同合作，用鏡頭記錄他真實的生活、訪問曾經在馬三家勞教所受難的人士，獲取第一手資料。影片還根據孫毅本人手繪的場景，以動畫的方式反映了他在馬三家勞教所期間的遭遇。

台中市醫界聯盟理事長蘇勳璧觀後向媒體表示：正常人絕對無法承受這樣的酷刑，一般十分鐘就放棄了，但是孫毅他居然能夠堅持下來。

聯合大學環安系教授張安森表示：「我們台灣是一個民主社會，自由民主社會我們好像無形之中很像空氣一樣，我們就這樣每天呼吸新鮮空氣，不覺得說這個空氣得之不易，但是對他們來講真的是得之不易。」

2019年三月22日（星期五）台灣震撼上映：

台北 ｜國賓影城＠台北長春廣場

3/22（五）午 13:55, 晚 17:50

3/23（六）午 13:55, 晚 17:50

3/24（日）午 13:55, 晚 17:50

3/25（一）午 13:00, 晚 18:55

3/26（二）午 13:00, 晚 18:55

3/27（三）午 13:00, 晚 18:55

3/28（四）午 13:00, 晚 18:55

台中 ｜萬代福影城

3/22（五）午 16:30, 晚 19:00

3/23（六）午 16:30, 晩 19:00

3/24（日）午 16:30, 晩 19:00

3/25（一）午 16:30

高雄 ｜奧斯卡3D數位影城

3/22（五）晚 20:30

3/23（六）午 16:30 晚 20:30

3/24（日）午 16:30 晚 20:30

3/25（一）晚 20:30