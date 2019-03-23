從「兩顆好蘋果」中挑選一個 是民主進步的

賴清德前院長宣佈參選民進黨初選，消息傳出，許多人頓時感到民主清新的空氣充满台灣。固然，已在國際媒體宣將尋求連任的蔡英文總統是一位優秀的台灣總統，可是賴清德前院長也是許多民眾所期待的未來國家領導人。面對這場兩強競爭，有人說台灣終有一次機會，至少是在民進黨的陣營中，有兩顆好蘋果，可以挑選，而這不就是民主進步的真正意義嗎?這也向世界顯示著，台灣有個本土政黨，不乏總統級的人材。台灣人的確有能力可以長期當家做主。

事實上，自從賴清德先生完成登記之後，台灣的媒體終於從假消息與偽新聞中脫困，人民終於有真正的民主政治新聞可以看，而且最重要的是，大家開始討論蔡英文總統與賴清德到底有何不同?蔡英文的網路論述，被電視媒體談話性節目長時間比較，連藍營的節目也都開始拿他們兩個人的各種資料來討論，例如比較他們到底誰比較是個台獨的主張者，或是未來對中國而言誰是中國所害怕的台灣總統，當然外交國防能力也都開始檢驗。這是多麼美好的一種民主社會的政治攻防。即便是一些藍營節目其實是不懷好意的離間，挑毛病。可是民進黨經過正當的初選所決定的2020總統候選人，應該才是全台灣人所期待的國家領導人。這是有相對指標意義的，特別是國民黨到今天還深陷無法循正道來產生代表國民黨的總統參選人，明明有初選，卻還有完全程序不正義的徵召，一點也不民主，民主少了一點，簡直在選舉民王。

民進黨未來幾個星期將領導台灣的議題走向，大家都很好奇賴清德的決定，有一說是，他應該是穩坐2020副總統候選人的位置無誤，也就是本來這個社會都看好蔡賴配，是何因素讓他選擇了一條這麼挑戰的路，未來幾周，還有一連串的活動，更是媒體最想一探究竟的話題。他表示他將逐項的釋出他的治國理念，到底這些理念有多少是蔡英文總統所沒有的，也是新聞的焦點。更精彩的是，將會有電視辯論會，他們兩人有一場面對面的君子之爭，這對於台灣社會民主進化的示範作用是無價的。

有人說在賴清德宣佈參選之前，台灣政治的色彩是黑白的而且紅色入侵，他的參選，讓台灣人的人生變成是彩色的。過去一年，一些受中共指揮的政客，能撈就撈，能混就混的在拖垮這個政府，台灣媒體更是荒謬到完全違背新聞基本倫理，成了中共的統戰與滲透工具，網路更是假訊息當道，而民調大多數是作戰的工具，是拿來影響選民的認知空間的，而不是真正的民意表達。在這麼困頓的時代，賴清德的參選，有如清流出現，將台灣被汙染的黑濁環境，一下子清乾淨了許多。

這是賴清德參選的真正歷史意義。未來有可能要以多家民調的共同指標來決定最後的勝負。無論是誰得到推舉，這將是台灣民主政治的重要時刻，不但可以得到綠色選民全力的支持，而且有可能因而吸引一些理性的中間者及藍營群眾的肯定。