總統府建築百年特展 回顧歷史、風華再現

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）「總統府建築百年特展」將於明（24）日開展，透過「視野」、「視線」及「視角」三種觀看維度，詮釋百年來的建築風華。

總統府建築落成於1919年3月，至今剛好滿100年。當時擔任總督府營繕課技師森山松之助，是參與設計與建造的實際執行者。今（23）日開展記者會，邀請到了他的孫子森山治來參與這場盛事。總統府在87年列為國定古蹟，因此日治時代總督府技術員、日式建築修復專家－李重耀建築師，其子李學忠建築師也來到現場。

森山治指出，他大三海外旅行時來到台灣，曾參觀總統府、台北賓館及舊台北市政府大樓等建築物，對於台灣在都市發展過程當中，仍愛護、保持古建築物，並且善加利用，他認為相當了不起。

李學忠則表示，與總統府的淵源起於1943年初，父親李重耀進入總統府營繕課工作，1947年戰後其父親擔任整個總統府修復工程。半個世紀後，他與父親於1999年為迎接千禧年，參與總統府的立面規劃、修復與燈光設計。

副總統陳建仁指出，本次建築百年特展名為「府100—TELL ME WHAT YOU SEE」，期盼參觀者能以自由、多元的思維與視角，表述心目中的總統府。這次特展從共同的歷史記憶，到個別建築角落的鏡頭捕捉，一窺總統府建築百年的多元風貌，詮釋不同角度的建築風華。

參觀時間請洽總統府網站。