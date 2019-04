總統府建築百年特展 回顧歷史、風華再現

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)「總統府建築百年特展」將於明(24)日開展,透過「視野」、「視線」及「視角」三種觀看維度,詮釋百年來的建築風華。

總統府建築落成於1919年3月,至今剛好滿100年。當時擔任總督府營繕課技師森山松之助,是參與設計與建造的實際執行者。今(23)日開展記者會,邀請到了他的孫子森山治來參與這場盛事。總統府在87年列為國定古蹟,因此日治時代總督府技術員、日式建築修復專家-李重耀建築師,其子李學忠建築師也來到現場。

森山治指出,他大三海外旅行時來到台灣,曾參觀總統府、台北賓館及舊台北市政府大樓等建築物,對於台灣在都市發展過程當中,仍愛護、保持古建築物,並且善加利用,他認為相當了不起。

李學忠則表示,與總統府的淵源起於1943年初,父親李重耀進入總統府營繕課工作,1947年戰後其父親擔任整個總統府修復工程。半個世紀後,他與父親於1999年為迎接千禧年,參與總統府的立面規劃、修復與燈光設計。

副總統陳建仁指出,本次建築百年特展名為「府100—TELL ME WHAT YOU SEE」,期盼參觀者能以自由、多元的思維與視角,表述心目中的總統府。這次特展從共同的歷史記憶,到個別建築角落的鏡頭捕捉,一窺總統府建築百年的多元風貌,詮釋不同角度的建築風華。

參觀時間請洽總統府網站。