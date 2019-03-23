歐盟反壟斷重罰　Google鬆綁Android設備瀏覽器與搜尋條款

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）Google公司近日宣佈，將會在Android系統中告知歐洲的使用者，除了瀏覽器Google Chrome及搜尋引擎Google Search以外，仍有其他家公司的同質服務可以使用，雖然Android設備出廠預設的瀏覽器與搜尋引擎仍是Chrome與Google Search，但未來Android用戶可以更改設定成其他家的服務。

除了Google要讓歐洲地區用戶知悉可選擇變更瀏覽器及搜尋服務，手機製造廠商未來可在Android設備上安裝非Google公司瀏覽器及搜尋引擎的服務。

Google之所以這樣做，是為了因應歐盟競爭委員會第三度針對該公司在Android手機市場的霸權地位祭出罰金，所做出的調整，此前，歐盟在前(2017)年就已經因Google的線上交易問題，對該公司開出一張27億美元的罰單，競爭委員會則在去(2018)年，以Google強迫手機製造商在手機先行安裝Google軟體為由，開罰了51億美元，加上這次的17億美元罰金，Google已經貢獻了約100億美元給歐盟。

分析指出，Google的讓步可望滿足歐盟要求，但是可能會對公司的財政收入造成一些衝擊，首當其中的就是Google的廣告收入。

廣告收入一直是Google公司財務命脈，而廣告收入就是從Google搜尋引擎中的結果和Chrome中使用者駐足的時間所決定，只要使用者的目光在這些Google服務的頁面上停留得越久，廣告收益就會愈高。政策更改後，雖然不致出現Android用戶大規模「棄守」Chrome及Google Search的風潮，但是在廣告佔該公司收益高達84％的情況下，任何一點點的減少都會在財報及股價上造成很大的變動。

再加上Google的競爭者們也很努力在自家的瀏覽器上面增加額外功能，藉以吸引Google服務的使用者，在失去手機綁Google產品的優勢後，也可能會動搖部分的使用者根基。

但從市佔率去觀察的話，可能就會發現這樣一個措施，短期還是很難撼動Google在Android手機市場上霸權的地位。Business Insider分析，用戶已習慣Google的生態，就算讓他們有選擇的權利，Google無論在瀏覽及搜尋仍具有壓倒性優勢。

目前歐洲桌機版用戶採用Google Search市占達90%，瀏覽器Chrome則占64%，預計歐洲手機版用戶對Chrome、Google Search黏著度更高，前者占六成，後者市占比率高達97%。