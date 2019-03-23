細數外籍移工入境大小事 機場服務站全都包

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）勞動部勞動力發展署統計，桃園及高雄機場外勞服務站一年就提供逾23萬人次的外勞入境接機指引服務。除了接機指引，還提供入境法令講習、出境申訴和其他服務，協助外勞解決入出境及在臺工作的各種問題。

來自印尼的辛蒂表示，下了飛機一聽到勞動部服務人員以熟知的家鄉語言，親切指引辦理查驗、提領行李及通關，並告訴大家在臺工作要注意的事項，服務人員還一直陪到最後由仲介或雇主接走，對於第一次到臺灣的外國人來說，真的是安心許多。

發展署擔心移工語言不通，安排雙語服務人員從入境登機口開始，一路陪同，並且要向外勞宣導最新法令。例如因應非洲豬瘟疫情，服務人員要對每位入境外勞，宣導通關前主動丟棄豬肉或製品至農產品棄置箱中，以免不慎受罰。

接機過程中，勞動部還安排入境外勞法令宣導講習服務，每年辦理逾1萬場次，參與人數達15萬人次以上。

發展署表示，為讓外勞出境前可順利解決相關爭議及糾紛，機場外勞服務站在出境大廳設有雙語服務櫃檯。外勞如果與雇主或仲介發生爭議尚未解決或有疑義要諮詢，除了可以親自至外勞機場服務站外，也可以撥打1955勞工諮詢申訴專線，並由1955專線轉介至機場外勞服務站現場服務，再由服務站人員協助聯繫及轉請各地方政府提供協助。

發展署已建置「入出國外勞機場關懷服務網站」，除了提供雇主及仲介登錄入境外勞接機服務外，並於網站上放置聘僱外勞法令最新訊息與宣導影片，以及外勞入出境的相關表格與機關聯絡資訊。