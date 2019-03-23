韓國瑜拜訪中聯辦未公開！香港泛民派：慘痛「死亡之吻」

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）高雄市長韓國瑜昨（22）日訪香港，傍晚更支開台灣媒體私自進行非表定行程，被香港媒體拍到與中共在港代理人「中聯辦」主任王志民會面，陸委會表示，希望高雄市府能進一步對外說明會面情形，以釋疑慮。

根據港媒報導，周五下午5點半左右，韓國瑜的車隊現身西環，韓國瑜下車後徑自進入中聯辦，媒體記者未允許跟隨進入採訪，但預料韓國瑜會與中聯辦主任王志民見面。

自由報導，陸委會副主委兼發言人邱垂正23日表示，韓國瑜行前一再表示僅拚經濟，不會涉及政治，且保證行程公開透明，並再三強調不會踩政府的紅線，但該（赴中聯辦）行程並未事先告知，希望高雄市政府在確認後，能儘速向內政部移民署補件，也相信，「高雄市府會秉持對等尊嚴原則，處理相關官方互動」。

香港泛民主派知名人物、2013年遭中共打壓剝奪議席的羅冠聰在個人臉書專頁上批評韓國瑜與虎謀皮：「假如先後連上『中聯辦』這個極權中樞，未來會走的路也只會是殊途同歸；中聯辦透過台灣代理人在寶島打通了政經脈絡，身為民主政體的台灣要再防範中共『銳實力』的穿透和侵害，可謂難上加難。在清醒的台灣人眼中，中聯辦這個向韓國瑜高調的祝福，應該是一記慘痛的『死亡之吻』。」

同日，46歲的知名港星杜汶澤為新片《G殺事件》接受台灣媒體越洋電訪，支持傘運被中國封殺的他坦言，2014後演出機會銳減，感嘆：「香港只會越來越差不會好的，香港就是台灣最好的借鏡」，最後還說「票投給國民黨，台灣變香港」。

韓國瑜昨抵達香港，陸續與特首林鄭月娥、中聯辦主任王志民面會，之後還被和信和集團主席黃志祥當面勸進選總統。有媒體追問「台灣的未來呢？」韓國瑜則說沒有這麼敏感，也認為香港內部的事情他不適合評論太多。

今（23）日，韓國瑜繼續出訪行程，早上8點步出香港灣仔海景萬麗酒店簡短受訪後離開，澳門行程中臨時增加與澳門特首崔世安見面，會晤約40分鐘，稱談擴大雙方貿易往來的計畫與可能性。