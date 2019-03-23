南韓性醜聞 重創韓流、凸顯「有毒陽剛文化」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）南韓K-Pop性醜聞愈演愈烈，歌手鄭俊英涉嫌偷拍女性、在群組分享性愛影片遭到逮捕，包括知名男團Big Bang成員勝利等多名藝人及警界高官都牽扯其中，案情愈滾愈大，從下藥、性侵到收賄無所不包，不僅重傷南韓引以為傲的韓流文化，亦凸顯了南韓令人詬病的「有毒陽剛文化」（toxic masculinity）。

CNN報導，上個月爆發的性醜聞，已有四名藝人道歉或宣布退出演藝圈，這起事件也暴露了南韓惡名昭彰的窺淫文化。本週報導傳出，有1,600人在南韓摩鐵遭到偷拍，影片甚至遭線上直播。去年首爾也派出大批女警，至整座城市2萬多間公廁偵查，是否遭裝設偷拍攝影機。

儘管近來南韓女權高漲，跟上了#MeToo反性騷潮流，但南韓女性聯合會（Korean Women’s Association United）會長Kim Yong-soon指出，以男性為中心的「強暴文化」依舊存在，如今社會必須幡然醒悟，正視此一議題。

過去南韓已多次傳出女星性招待醜聞，不少人不堪受辱，甚至走向自戕一途。向來形象被塑造為完美無瑕的南韓男團偶像，這次也遭拉下神壇，顯見有害的陽剛文化，已滲入社會各個階層。

2018年，成千上萬的女性走上首爾街頭，抗議猖獗的偷拍行徑，疾呼「我的生活不是你的色情影片」。就連南韓各大學，也屢次傳出有男學生偷拍女學生照片，在群組裡分享，對女生作出各種具性意涵的不堪評論。

南韓傾國之力推動所謂的K-Pop韓流文化，以極為嚴格的方式限縮了男性偶像與異性正常交往的空間，讓他們能專心致志一路爬上萬眾俯伏的天菜地位，卻也容易出了岔子，導致偶像們行差踏錯，走了極端。

南韓高級住宅區江南一處名為「燃燒的太陽」（Burning Sun）的夜店，就因Big Bang藝人勝利被指為VIP召妓、作為強姦與嗑藥溫床，而被迫關閉接受調查。其中的VIP，很大部分就是南韓男星。

此外，K-Pop文化也遭批過於物化女性。南韓女團清一色都是走性感路線，舞者穿著清涼、表演露骨，在在向社會傳達出了，女性想上位、想成功，似乎只能靠外表之訊息，久而久之，已成為一項沉痾，而這根深蒂固的文化，恐怕難以輕易顛覆。