甲殼素保健食品 專家：孕婦授乳者最好別吃

不少減重、保健食品添加甲殼素，但專家指出，甲殼素會降低膽固醇、脂肪，膽固醇對嬰幼兒生長很重要，孕婦、授乳者應避免食用；慢性病者要服用也應諮詢醫師。

衛生福利部食品藥物管理署日前公告，使用由蝦、蟹殼或黑麴菌絲體製取的幾丁聚糖作為原料的食品，容器或外包裝應以中文顯著標示「有服用慢性病藥物者，應諮詢醫師後，方可使用」及「不建議孕婦、授乳者及嬰幼兒食用」警語字樣，新制自今年7月1日起生效。

台北榮民總醫院內科部臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌受訪時表示，幾丁聚糖即民眾較常聽到的甲殼素。過去甲殼素是用蝦、蟹殼製作，是合法的食品原料來源。過去也沒有聽聞民眾因食用甲殼素食品導致不良反應。

不過，楊振昌說，甲殼素有降低膽固醇、油脂的功能，若民眾本身有慢性病、長期服藥，又使用甲殼素的話，可能與藥物產生交互作用，反而對健康產生風險。

楊振昌表示，因膽固醇與嬰幼兒細胞生成有關，如果孕婦、授乳者使用甲殼素，可能導致體內膽固醇降太多，對正在孕哺的孩子有風險，不建議孕婦、授乳者使用。

市面有不少利用甲殼素做成的減重食品，新光醫院營養師夏子雯受訪時表示，甲殼素降油脂的作用機轉是吃進甲殼素後，在胃裡溶解，有吸附油脂、膽固醇的能力，阻止油脂在消化道吸收。

不過，夏子雯說，要靠甲殼素減重必須看飲食型態，如果是愛吃油炸類者可能適用，若是愛吃澱粉類者，就可能無效。膳食纖維也有類似甲殼素的功用，民眾可選擇多吃新鮮蔬菜，適量的水果減少油脂吸收，也能增加飽足感。

夏子雯表示，有些慢性病民眾本來就有服用藥物保健食品，可能會產生交互作用。不只甲殼素可能有此風險，額外補充魚油、紅麴納豆者也可能與抗凝血劑交互交用產生危險，建議有慢性病民眾要補充保健食品，都應諮詢醫師或藥師。

食藥署食品組副組長魏任廷受訪時表示，市售產品若使用甲殼素，對特定族群可能造成風險，公告的新制是希望廠商標示清楚，讓民眾選擇時有足夠的資訊，保障安全。