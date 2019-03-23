最後一周倒數歡慶義美85歲！同年壽星長者贈大禮募集中

（台灣英文新聞／施家恩 台北報導）台灣老字號品牌「義美食品」將迎來85歲生日，徵求同年壽星一同歡慶義美生日，家中有1934年出生的長者快揪團一起來，不要錯過這項免費大禮。

義美食品的創始店位於大稻埕，創立於1934年(民國 23年) 3月30日(農曆2月16日)，地址是當時太平町三丁目「大安醫院」舊址，許多經典餅乾、乳品、飲料在此誕生。義美秉持「做餅是老實人的行業、良心的事業」、「勤儉是家本、勤儉是國本、勤儉更是環保的根本」深耕品牌，挺過無數次食安風暴，也深受台灣消費者的認同。

自2016年起，義美已經連續三年舉辦「與義美同年同月同日誕生之壽星長者」活動，今年同樣為感謝顧客長久以來的支持，接續擴大舉辦壽星長者蒞臨門市領大禮慶生活動，活動將分為三種，皆採線上預先報名制，即日起至3月28日下午六點止上網或來電登記，以便門市備好禮品供壽星長者索取。

根據義美臉書資訊，同年同月同日出生的壽星長者，報名後將獲贈8,888元等值生日禮，以及祝壽壽桃24個；生日為1934年3月16日至1934年4月15日的壽星長者可獲得義美生醫品牌旗下的「巴西蘑菇萃取液」、「蜊仔精」各一盒，更加碼贈義美長年熱賣的義美蜂蜜蛋糕一盒，市值破千元；而與義美創立同年份的長者也有大禮可拿，義美生醫「巴西蘑菇萃取液」、「蜊仔精」、「高麗靈芝紅蔘飲」禮盒三選一。

以上活動都需要提前申請，以便全台門市為壽星準備禮品，領取禮品時也要攜帶證件及證件影本一份。詳細資訊請參閱義美食品官方臉書或網站。