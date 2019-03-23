賴清德「三務實」VS蔡英文「三條件」 最新媒體民調揭曉見端倪

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）總統蔡英文目前正在海外展開8天7夜「海洋民主之旅」國是訪問，日前登記參選民進黨總統初選的前行政院長賴清德，雖在蔡出訪期間主動宣布暫停公開活動，但近日在臉書上發表「三個務實方向」，似有回應蔡英文「三個條件」意味在。

在兩位競爭對手初步論述出爐後，《蘋果》就蔡英文、賴清德、韓國瑜三人調查支持度進行即時民調。

賴清德21日在臉書專頁上說明所謂的「台獨」定義，他認為，「台獨」是「台灣已獨立的簡稱」，「台灣自己當家作主」，捍衛「台灣民主」的意思。他也強調自己是個務實台獨工作者，而他的務實反應在三個方向：

台灣已經是個主權獨立的國家，名字叫中華民國，與中國互不隸屬，不必另外宣布台灣獨立。 台灣前途由兩千三百萬人民決定，任何人都不能，那怕是總統，其他任何人都不能干預。 台灣當前最重要的工作就是發展經濟、建設國家、造福人民，壯大台灣。

回顧蔡英文日前說的「要做台灣的總統」需具備「三個條件」：

台灣外部有來自中國的威脅，更應該要強化跟國際的連結，讓國際理念相同的國家，跟我們共同捍衛民主價值，和區域的穩定和平。這需要熟悉國際事務，懂的跟其他國家折衝協調的人。 台灣的內部挑戰很多，過去執政者選擇拖延，我們選擇改革。希望這些工作，可以持續下去不要中斷，讓台灣能夠真正脫胎換骨。做領導人要承受很多壓力，承受很多攻擊，要能夠不計毀譽，才能帶領社會繼續前進。 總統不是只是明星球員，必須是一個好隊長。要擔起所有責任，要把柴米油鹽的單子扛在身上，把全黨的力量團結起來，再團結理念相同的社會力量。這三件事的答案，就是蔡英文。所以我來登記，接受挑戰。

在蔡英文、賴清德初步論述出爐後，《蘋果》就蔡英文、賴清德、韓國瑜三人進行即時民調，截至22日，共有7,625位讀者網友投票。蔡英文獲 48.56%支持，票數3703票，韓國瑜獲33.21%支持，票數2532票，賴清德獲14.36%支持，票數1095票。另有1.21%選不知道／沒意見，票數92票。