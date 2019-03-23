移民署揪團買甘蔗 泰國嫲圓夢成台灣人

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）移民署雲林縣服務站「到府關懷、宅配愛」行動服務列車，3月20日結合雲林縣新住民家庭服務中心及雲林縣政府北港戶政事務所口湖辦公室，在華山基金會口湖天使站李婉玉站長指引下，開往位於口湖鄉埔北村的甘蔗攤，關懷訪視來臺將近30年的泰國新住民阿嬤「宋馬西諾」。

直挺挺的雲136縣道來往車輛不多，在褪色的遮陽傘下，站著一位刀法俐落的阿嬤正在削著甘蔗，在陽光映照之下顯得特別耀眼，即便隔著口罩及帽子也能感受到她剛毅堅忍的目光，她是今年69歲來自泰國的新住民「宋馬西諾」。

來臺日久，他鄉成故鄉，早已把臺灣當作是她的家，礙於本身教育程度不高且識字能力有限，加上辦理歸化手續繁雜，致屢遭瓶頸，在雲林縣服務站及華山基金會的全力協助下，於今年3月取得移民署核發的臺灣地區居留證，目前正著手辦理放棄泰國國籍相關手續。

過去有丈夫在身邊陪伴的她，因先生不幸中風去世，現在孤身一人，守著過去與丈夫相依為命的甘蔗攤，繼續為生活努力。

雲林縣服務站在出發訪視前特別向站內同仁、志工、通譯及雲林縣專勤隊同仁號召進行「團購」，引起大家熱烈響應，服務站主任吳天順並於攤位現場拿起刀子幫忙削甘蔗，同時提醒申請臺灣地區定居證注意事項及應備文件。

「ขอบคุณค่ะ」她以泰文笑著說謝謝，並以流利的臺語表示，謝謝移民署的提醒，也謝謝大家的幫忙，希望接下來的放棄泰國國籍能夠順利完成，讓她可以早日成為『正港』臺灣人。