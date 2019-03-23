一日制裁？川普下令取消稱因「喜歡北韓領導人」

（台灣英文新聞／施家恩 綜合外電報導）這是在演哪一齣？美國財政部周五公布北韓的新一波制裁方案，但短短不到一天，美國總統川普就在推特上表示已下令財政部撤回對北韓的新制裁。

白宮發言人珊德斯（Sarah Sanders）22日晚指出，川普總統「喜歡北韓領導人金正恩，不認為這些制裁有其必要。（likes Chairman Kim and he doesn't think these sanctions will be necessary）」她也未說明川普是全部，抑或是一部份，取消對北韓的新一波制裁措施。

美聯社報導，川普先在推特上說明，美國財政部22日擴大新一波對北韓的制裁，但他稍後已要求該部取消這新一波的制裁行動。

推文一出後，白宮未立即回應是什麼樣的制裁內容被撤銷，再前一日（21日），美國才對兩家不遵守規定、疑助北韓躲避經濟制裁的中國船公司開刀；被制裁的公司分別為「大連海博國際貨運有限公司」和「遼寧丹興國際貨運代理有限公司」，總部皆位於中國。

白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）近日表示，航運業必須採取更多積極行動，不讓北韓偷運得逞，迫使金正恩放棄核武發展計畫。