一日制裁？川普下令取消稱因「喜歡北韓領導人」

(台灣英文新聞/施家恩 綜合外電報導)這是在演哪一齣?美國財政部周五公布北韓的新一波制裁方案,但短短不到一天,美國總統川普就在推特上表示已下令財政部撤回對北韓的新制裁。

白宮發言人珊德斯(Sarah Sanders)22日晚指出,川普總統「喜歡北韓領導人金正恩,不認為這些制裁有其必要。(likes Chairman Kim and he doesn't think these sanctions will be necessary)」她也未說明川普是全部,抑或是一部份,取消對北韓的新一波制裁措施。

美聯社報導,川普先在推特上說明,美國財政部22日擴大新一波對北韓的制裁,但他稍後已要求該部取消這新一波的制裁行動。

推文一出後,白宮未立即回應是什麼樣的制裁內容被撤銷,再前一日(21日),美國才對兩家不遵守規定、疑助北韓躲避經濟制裁的中國船公司開刀;被制裁的公司分別為「大連海博國際貨運有限公司」和「遼寧丹興國際貨運代理有限公司」,總部皆位於中國。

白宮國家安全顧問波頓(John Bolton)近日表示,航運業必須採取更多積極行動,不讓北韓偷運得逞,迫使金正恩放棄核武發展計畫。

It was announced today by the U.S. Treasury that additional large scale Sanctions would be added to those already existing Sanctions on North Korea. I have today ordered the withdrawal of those additional Sanctions!