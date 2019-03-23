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越南旅客棄置肉品又驗出非洲豬瘟 防檢局籲勿以身試法

本次從越南豬肉製品驗出豬瘟病毒，顯示旅客自中國或越南攜帶豬肉產品入境，傳播非洲豬瘟的風險極高。

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By 文化組,台灣英文新聞－編輯
2019/03/23 09:57
越南旅客在機場棄置的豬肉製品驗出非洲豬瘟病毒（圖/ 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局）

越南旅客在機場棄置的豬肉製品驗出非洲豬瘟病毒（圖/ 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局）

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）非洲豬瘟中央災害應變中心3月20日表示，繼上月15日首次自越南旅客違規攜帶豬肉三明治檢出非洲豬瘟病毒基因後，再次於越南豬肉製品驗出第2例非洲豬瘟病毒基因，顯示旅客自中國或越南攜帶豬肉產品入境，傳播非洲豬瘟的風險極高。

應變中心說，由於來自越南旅客違規攜帶肉品入境案例不少，防檢局自107年11月起針對來自越南旅客違規攜帶或棄置的豬肉產品進行採樣，送畜衛所檢測非洲豬瘟病毒，迄今共檢驗84件，其中2件為陽性 ，分別為今年2月1件 (陽性率3.7%)、3月1件（陽性率7.7%)。

應變中心補充，第2例是3月8日由防檢局高雄分局臺南檢疫站採樣自越南胡志明市入境臺南機場旅客棄置的豬肉火腿，該樣本經畜衛所檢測再定序確認，基因片段序列與中國及越南非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100％。

應變中心表示，越南自2月20日迄今已向世界動物衛生組織通報於19省發生207件非洲豬瘟案例，顯示疫情持續擴散。

應變中心呼籲，自越南及其他過去3年有發生非洲豬瘟的國家入境臺灣，不要攜帶肉類產品，如違規攜帶豬肉產品遭查獲者，第一次將裁罰新臺幣20萬元，第2次就裁罰100萬元，外來人士遭罰20萬元未繳清者拒絕其入境，處罰相當重，民眾千萬不要以身試法。
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