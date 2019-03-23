【蔡英文訪南太友邦】出席帛琉總統國宴、見證海巡合作協定簽署

（台灣英文新聞／施家恩 台北報導）蔡英文總統台北時間22日晚間，出席帛琉總統雷蒙傑索(Tommy E. Remengesau, Jr.)舉辦的國宴，同時見證兩國海巡合作協定簽署。

這次蔡英文的「海洋民主之旅」國是訪問，是其上任以來的第六度出訪。

國宴進行前，兩國簽署海巡合作協定，雙方總統共同見證歐宜樓副總統及吳釗燮部長簽署該協定，吳部長也贈交海巡艇模型予歐宜樓副總統。

這場國宴出席的貴賓還包括美國駐帛琉大使哈亞特（Amy J. Hyatt）。中央社引用專家看法報導，這是美方對台灣成為印太戰略中角色的積極肯定與認可。

根據總統府資訊，包括帛琉共和國副總統歐宜樓(Raynold Oilouch)、前總統中村國雄（Kuniwo Nakamura）、前總統雷蒙傑索一世（Thomas Remengesau Sr.)、南大酋（Ibedul Yutaka Gibbons）、北大酋（Reklai Raphael Ngirmang）、大法官倪亞瑟(Arthur Ngiraklsong)、帛國駐臺大使歐克麗（Dilmei Louisa Olkeriil）、我國外交部長吳釗燮、國安會副秘書長蔡明彥等訪團團員及駐帛琉大使周民淦等亦出席這場國宴。

蔡總統致詞除了感謝雷蒙傑索總統以及所有帛琉好朋友的盛情款待，她也指出，臺灣跟帛琉之間關係向來深厚，尤其是包括臺灣的原住民族、帛琉人民以及更多的太平洋島民在內，擁有相似的文化傳統。

蔡總統舉例說明，帛琉語的「你好」Alii，在臺灣的排灣語中，代表「朋友」或「同伴」。在阿美語中，也用來稱呼很親近的親屬。

蔡總統也指出，帛琉的陶藝曾經一度流失，不過前幾年，在排灣族藝術家華恆明協助下，帛琉不但找回本地的製陶技術，還培養出數十位種子教師。

蔡也提到今年6月起台灣華航直飛帛琉的航班將增加到每週4班，讓更多臺灣人可以來拜訪這個美麗的國度。

蔡總統進一步說明，不只是文化和觀光，在教育、醫療、農業、經貿投資，以及最重要的海洋保育等議題上，臺灣和帛琉也都有長期的合作關係，並且會持續下去。