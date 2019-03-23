菲律賓在南海面臨問題 前外長：習近平是禍首

菲律賓漁民與前外交部長羅沙里歐等人向國際刑事法院指控，中國國家主席習近平在南海犯下反人道罪。對此，羅沙里歐22日說，習近平是直接導致菲國在南海面臨重大問題的人。

菲國前外交部長羅沙里歐（Albert del Rosario）、前監察使莫拉萊斯（Conchita Carpio-Morales）15日和漁民一起向國際刑事法院（ICC）對中國官員提出指控。

羅沙里歐和莫拉萊斯今晚召開記者會，回覆媒體對他們相關行動的提問。羅沙里歐表示，對於北京當局建造人工島、威脅漁民生計等行為，習近平是「直接導致我們在那裡（南海）面臨重大問題的人」。

對於中國並未加入國際刑事法院羅馬規約（Rome Statute），莫拉萊斯說：「犯下罪行的人無需隸屬於國際刑事法院締約國。」

她表示：「我們對習先生具有審判權，因為他在菲律賓領土內犯罪。」

菲律賓於3月17日退出國際刑事法院，這項指控在菲律賓退出的2天前提出。

莫拉萊斯說，如果他們花了很長時間提出這項指控，原因是考慮到菲律賓對中國的友好，期待中國方面的互惠行動，「但看起來並沒有什麼互惠作為」。

她表示：「我們要求破壞海域的人負起責任，我們想要阻止犯罪卻未受罰的情形，以遏制其他國家犯下這些罪行。」