台灣遭拒WHA怪蔡政府 民進黨批藍委角色錯亂

民主進步黨發言人周江杰今天說，國民黨立委費鴻泰將世界衛生大會（WHA）排拒台灣參加胡亂推責於總統蔡英文，根本是角色錯亂，只是「爸爸不敢挺娜娜」戲碼的一再演出。

周江杰今天透過新聞稿表示，國民黨不敢批評中國的打壓，卻反過來幫腔北京攻擊台灣政府捍衛主權，根本是角色錯亂、為中國助攻。國民黨如此行徑，只會助長加害者的氣焰，繼續打壓台灣的國際參與，不僅傷害台灣主權及尊嚴，也嚴重打擊台灣外交人員士氣。

他說，台灣無法參與世界衛生大會等國際組織會議，原因是什麼，大家都很清楚，就是中國惡意阻擾所導致。中國不斷以「一中原則」打壓台灣的國際參與，甚至是以鬧場的方式阻擾活動的進行，這些行為在在顯示，中國為遂行強權行為，完全無視台灣人民利益與心聲。

周江杰質疑，國民黨不但沒有譴責這樣的加害者行為，反而指責被打壓的台灣，「難道為了維護國家主權及尊嚴錯了嗎？難道台灣沒有卑躬屈膝地接受一中原則錯了嗎？」

周江杰表示，國民黨主張「九二共識一中各表」被中國無情地打臉，國民黨也不敢對北京吭一聲，又是回過頭來罵民進黨出氣，然後再繼續謀求跟中國簽署投降式的和平協議。不向北京抗議，只會回頭牽拖民進黨，就是國民黨的慣性手段。費鴻泰把無法參與WHA歸罪台灣政府，也就只是「爸爸不敢挺娜娜」戲碼的一再演出。這樣的政黨，台灣人民無法信任、無法期待。

世界衛生大會預定5月20日到28日在瑞士日內瓦舉行，台灣可能收不到邀請函。表態爭取國民黨提名參選總統的前新北市長朱立倫今天說，執政當局應想辦法克服所有困難，「相信2020國民黨重返執政後，民眾關心的國際組織我們都會參加」。

朱立倫受訪時說，台灣民眾的權益不應受到任何影響．不管是WHA、ICAO（國際民航組織）、國際氣候變遷組織等，台灣都應該參加。