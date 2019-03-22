紐西蘭副總理：基督城槍手牢中度餘生

紐西蘭副總理兼外長皮特斯今天在伊斯蘭合作組織緊急集會中表示，基督城清真寺血案凶手塔倫將在牢房裡度過餘生。

紐西蘭基督城上週發生恐怖攻擊，28歲澳洲公民塔倫（Brenton Harrison Tarrant）血洗清真寺，開槍殘殺正進行主麻日午禱的信眾，造成至少50人喪命、數十人受傷，其中多人目前仍情況危急，伊斯蘭合作組織（OIC）今天在伊斯坦堡就此緊急會商，與會的皮特斯（Winston Peters）作以上表示。

皮特斯說，攻擊發生後，已發動紐西蘭史上最大規模警方調查。他強調：「特別聚焦確保紐西蘭境內穆斯林社群感到安全無虞。」

OIC秘書長歐賽敏（Yousef Al-Othaimeen）敦促採取行動遏制反穆斯林仇恨言論，強調恐怖主義無語言、宗教、種族之分。他並表示，每年3月15日國際社會應該團結一致對抗伊斯蘭恐懼症。歐賽敏上週稱這起恐攻是穆斯林的轉唳點，穆斯林不會因此不敢採取行動遏制暴力。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）致詞時指出，OIC不可對威脅全體人類和伊斯蘭世界未來的事件漠不關心，呼籲人類應該抱持猶太人大屠殺（Holocaust）後打擊反猶太主義的同等決心，去對抗伊斯蘭恐懼症。（編輯：陳惠珍）1080322