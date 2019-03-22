玩德州撲克染德國麻染　今年首起群聚感染

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）疾管署今（22）日公布，國內新增1例德國麻疹病例，該案例與14日公布的今年國內首例案例（指標個案，北部30多歲男性）有共同活動史，研判為一起群聚事件。

疾管署表示，新增案例為北部30多歲女性近期無國外旅遊史，3月11日起陸續出現結膜炎、咳嗽、鼻炎及關節痛等症狀，18日出疹，19日就醫及通報，經檢驗於今日確診。

由於該案例於暴露期間與14日公布的案例有共同活動史，都曾參與國際撲克牌賽事，不排除個案可能因接觸指標個案而感染。感染源則可能是不知名的境外感染者。

個案目前居家隔離中，衛生單位已掌握親友、同事等相關接觸者共38人，未發現有懷孕中之接觸者，將持續追蹤觀察至4月15日。另由於個案可傳染期間曾至該協會參賽或觀賽之會員或民眾人數難掌握，協會已以電子郵件通知所有會員（約1,000人）自主健康管理 21天。

德國麻疹透過飛沫或與病人直接接觸傳染，一般人感染後大多症狀輕微；但孕婦於懷孕前期感染可能造成死產、自然流產，胎兒可能發生耳聾、青光眼、白內障、小腦症、智能不足及心臟病等先天性缺陷，甚至死亡。提醒國內育齡婦女如經檢驗不具德國麻疹抗體，可檢具德國麻疹抗體陰性報告，至各縣市衛生所或預防接種合約院所免費接種1劑MMR疫苗。

提醒民眾如有類似症狀包含：發燒、疲倦、鼻咽炎、耳後淋巴結明顯腫大，或伴隨全身性不規則丘疹等症狀，請與衛生單位聯絡由其安排儘速戴口罩就醫並告知接觸史。