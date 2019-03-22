民進黨總統初選登記截止 綠委盼蔡賴兩人協調

民進黨總統初選登記今天截止，總統蔡英文與前行政院長賴清德都參選，民進黨立委多數期盼這場君子與淑女之爭，可創造高格調的初選典範，但也認為雙方可以協調是最好的。

民進黨總統初選登記下午截止，民進黨中常會也聘總統府秘書長陳菊、行政院長蘇貞昌、立法院黨團總召柯建銘出任2020大選提名策略小組顧問，偕同原小組成員民進黨主席卓榮泰、桃園市長鄭文燦參與總統初選協調。

新系立委許智傑受訪時表示，蔡賴兩人是君子與淑女之爭，不管未來有沒有機會協調成功，或是最後由誰出線，希望兩邊都保持風度，不要攻擊，過程中可能有一點小火花，但要保持善意的立場，創造初選的典範；未來民進黨還是要團結一致，贏取最後的勝利。

許智傑強調，協調成功是好事，協調不成功就照黨內機制，這是民主正常機制，也才是民主國家要走的方向。

賴清德子弟兵、新系立委林俊憲說，全民調是民進黨各級選舉在黨內初選時所採用的方式，藉此選出最強候選人，民進黨應該要正面看待初選帶來的積極意義，大家也要做好走完整個初選程序的準備，以他對賴清德個性的了解，「不敢說協調會不會有結果，但我認為機率很小，會走到最後。」

英系立委羅致政說，本來初選程序中就有所謂的「協調」的階段，一加一還是大於二，萬一真的走到民調、初選，難免支持者間會有些憂慮，希望要盡量避免互相指責的情況，重點是不要批評對方，維持君子之爭。

他說，如果有更多時間進行協調當然更好，「有更多轉圜空間」

過去曾經歷過兩次民進黨內總統初選、謝系立委管碧玲坦言，「沒有一次是和平的，過程都很撕裂」，讓她心中帶有恐懼，加上基層也很多聲音希望「蔡賴配」，比較希望能在協調時能有美好的結果，不過，這也是可遇不可求，畢竟賴清德也有他的理想，只能期待初選過程不要留下傷害。

正國會立委蔡適應表示，協調與民調都是民進黨初選制度的一部分，只要符合制度，有意參選的人對程序有共識就好。目前兩大黨都在進行總統初選，民眾也會比較兩黨初選制度的進行，哪個黨是可以被信任，這也是民進黨要讓社會再信任必經的過程。

蔡適應說，蔡總統跟賴清德都是黨內重要的領袖，基層期待有一場高格調的初選典範，不要讓黨陷入相互毀滅的爛泥中。

蘇系立委張宏陸指出，如果發生了分裂情況，黨還是墨守成規，沒有積極處理，「我總覺得這就不是一個可以打仗的黨」，因為應付不同的情況，要有不同的方法，非被原來的規章給綁住。

張宏陸也說，「可以協調是最好的」，因為只要有初選就有競爭，而有競爭就會分裂；黨中央有在說是否要延長協調的時間，他個人覺得這是不錯的選擇，因為「人都不在要協調什麼（指蔡總統出訪）」。

被歸類為海派的立委王定宇則認為，不擔心民進黨會分裂，因為民進黨的初選民主機制行之有年，他擔心的是恐因初選的傷痕，傷了民進黨在2020總統大選勝選的機會。

王定宇表示，協調若能達成共識，很好；若無，就把初選流程走完。希望各候選人的支持者，可以勇於正面表達要支持誰，但絕對不要攻擊另一方，防止「火車對撞」。若協調未果，如何安排參選人在政見發表的過程中，呈現他們的共同價值、不同做法，讓支持者感動，也是很重要的事情。