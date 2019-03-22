自己的營養午餐自己驗　新北有機吃得安心

（台灣英文新聞）營養午餐的源頭把關， 是現在學生及家長最關心的議題之一， 新北市營養午餐供應有機蔬菜政策，除了建構有機產業穩定的通路， 例行性的源頭抽驗，確保學童吃到安心的有機蔬菜， 也是該政策重要環節。近期新北市政府至產地進行有機田間抽驗， 檢驗報告出爐，全數合格！

新北市針對營養午餐有機蔬菜進行源頭抽驗，在今年2月2 5日由農業局會同新北果菜公司及衛生局， 前往有機蔬菜供應來源之一的桃園市進行田間抽驗，檢驗報告結果， 確認本次抽驗共計6個田區的蔬菜農藥殘留皆未檢出(ND)， 符合有機驗證之標準，確保本市學童吃得安心， 也協助供應新北市營養午餐的有機農友再次確認自己的有機田區沒有 受到鄰田或其他因素的汙染。

新北市農業局表示， 除了一年數次會同各單位至供應營養午餐之產地包括桃園、新竹、 雲林、嘉義及高雄等農友田間抽驗以外，同時也會不定期的到2間簽 約的有機截切廠元茂農產公司及桃園市農會， 針對各農友運送集貨準備截切的有機蔬菜進行全面抽驗， 若檢測出農藥殘留則立即通知新北果菜公司暫停該農友供應本市有機 蔬菜，並依法移案至產地縣市政府卓處， 同時副知農糧署及該農友所屬之驗證機構， 進行後續有機驗證稽核及判定，在嚴格管控下，107年度全年度營 養午餐有機蔬菜175件抽驗全數合格， 本年度目前抽驗亦未有不合格之情形。

透過今年度首次在台灣舉辦的IFOAM Asia第4屆有機青年論壇（Organic Youth Forum），新北市政府將以「先有通路、再開農路」為主題， 緊扣以消費促進有機生產角度， 與國際青農分享新北市推動有機農業的成功經驗， 內容包含三天的有機農業工作坊（3/26-3/28）、 國際研討會（3/29）與二天的現地參訪（3/30-3/31） 。

活動訊息請洽：亞青有機論壇辦公室 02-2964-7950 或綠活館粉絲頁https://goo.gl/hwEQqx。