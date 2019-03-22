富櫃50「櫃買市場業績發表會」3月27日率先登場

（台灣英文新聞）櫃買中心配合107年度財報公告，精心規劃一系列之「櫃買市場業績發表會」，首場於3月27日（週三）將由「富櫃50」領軍，於台北花園大酒店2樓國際廳舉辦，邀請富櫃50指數成分股中的全球筆電鋰電池龍頭大廠–新普（6121）、快閃記憶體控制晶片及儲存解決方案領導廠商–群聯（8299）及國內半導體產業最大之3吋至12吋專業晶圓材料供應商–環球晶（6488）等3家企業高階經營團隊，到場說明公司財務業務及產業概況，歡迎投資人踴躍報名參加。

櫃買中心表示，「富櫃50指數」成分股為櫃買市場中體質優良且市值規模最大的前50檔上櫃公司，本次業績發表會與會之新普公司為目前MSCI全球小型指數上櫃股票成分股，群聯及環球晶公司則為MSCI全球標準指數台灣成分股。MSCI指數為摩根士丹利資本國際公司（Morgan Stanley Capital International）所編製的證券指數，範圍涵蓋全球，並包括產業、國家及地區等類型，指數成分股亦多為較具競爭力及穩健獲利能力之優質公司，為國際間基金經理人投資時的重要參考標的。

櫃買中心指出，除「富櫃50指數」外，3月27日也將發布「富櫃200指數」，挑選具流動性且市值規模最大的200檔上櫃股票作為成分股，亦為投資我國中小型股票之最新選擇。本系列業績發表會主題多元豐富，除前述指數成分股之富櫃50及富櫃200，亦包括產業相關之櫃買特色、生技醫療及智慧科技等面向，透過櫃買市場業績發表會平台，使上櫃公司適時向投資大眾說明營運績效及對未來產業前景看法，讓投資人進一步瞭解企業營運發展機會或挑戰外，也提供投資人表達意見的平台，達到雙向交流的機會。歡迎投資人踴躍參與以瞭解產業及公司之現況與未來發展情形，報名方式請到櫃買中心網站(櫃買中心網址:http://www.tpex.org.tw)。