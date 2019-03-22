新北首創臺灣原生生態園 永平高中復育青鱂魚

（台灣英文新聞）永平高中「永獅慈暉生態園」今(22) 日與慈暉文教基金會、永和獅子會， 以及日本大阪住之江獅子會共同揭牌。

臺灣原生植物生態系統生態池由荒野保護學會溼地專家朱清煌老師以 生態工法建置。生態園區有水塘、溪澗、埤塘及草溝， 生態池預計養育由裕民國小鍾宸瑞老師積極復育的臺灣原生魚種- 青鱂魚、史尼氏小鲃、菊池氏細鯽，以及臺灣原生水生、陸生植物。

臺灣原生魚類保育協會鍾宸瑞老師說，青鱂魚是新北市原生魚，「 青鱂魚」和「大肚魚」棲地重複，大肚魚會吃掉青鱂魚的幼魚， 加上環境開發農藥、廢水污染，造成本土青鱂魚瀕臨絕跡， 紅皮書已將青鱂魚列為國家易危(Nationally Vulnerable,NVU) 類別淡水魚類。

劉淑芬校長表示，感謝裕民國小鍾宸瑞老師， 願意將他辛苦培育的魚苗送給本校， 希望牠們在永獅慈暉生態園裡健康快樂長大、繁衍下一代。 希望藉由孕育瀕危的原生物種，讓同學們能從復育過程中， 感受大自然呵護萬物的心，如同慈暉母愛精神， 並將學校的生物自然科教學從教室的學習，延展至戶外， 形塑校園即教室，處處是學習的氛圍，展現對自然生態環境的關懷， 也是復育本土原生種的新里程碑。

特別感謝慈暉文教基金會、永和獅子會， 以及遠從日本大阪前來的住之江獅友們，一起揭碑放魚， 共同見證永平復育青鱂魚與原生植物的決心， 讓永平高中校園看見希望看見愛。