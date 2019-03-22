富邦金控2018年稅後淨利477.3億元 每股盈餘4.52元

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）富邦金融控股公司(2881)今(22)日舉行法說會，公佈2018年全年會計師查核之財務數字以及說明2019年經營策略。2018年富邦金控稅後淨利為477.3億元，每股盈餘(EPS) 4.52元。
富邦金控總資產持續穩健成長，至2018年底富邦金控總資產突破7兆元大關，達7兆7,151億元，較2017年底成長11.5%，續創歷史新高水準，穩居國內第二大金控公司。資產報酬率(ROA)為0.65%，股東權益報酬率(ROE)為 9.98%。富邦金控並已於本月11日公佈2019年2月份自結稅後淨利，累計今年前2月自結稅後淨利達79.96億元，每股盈餘(EPS)達0.78元，持續穩居金控每股獲利之首。
富邦金控董事長蔡明興表示，2018年富邦金控各子公司經營績效表現優異，並持續擴張多元金融版圖，重要進展包括：台北富邦銀行投資LINE Pay股權19.99%，為台灣銀行業與國際社群平台的跨界結合寫下新局；富邦金控完成受讓富銀香港持有之廈門銀行普通股之股權交易案，正式直接持有廈門銀行19.95%股權，為在中國佈局再締造新里程碑。
蔡明興補充，富邦華一銀行新設武漢及西安分行，廣州及重慶分行也在籌設中，至2018年底於中國營業據點共佈建26個，為中國服務據點最多的台資銀行，在亞洲區域佈局方面，富邦人壽提高韓國現代人壽持股比例至62%，正式取得控制權並更名為「富邦現代人壽」，富邦金控打「亞洲盃」佈局再下一城。
蔡明興指出，經營績效亮眼的同時，富邦金控持續深化永續經營(ESG)也獲得國際機構評比高度肯定。連續兩年入選「道瓊永續世界指數」成分股，名列「多元金融服務與資本市場」類別全球第二；並連續三年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股。此外，連續兩年入選「MSCI永續指數」成分股，獲MSCI ESG Rating評選為多元金融業台灣金融業最佳評等A級。
展望2019年，富邦金控將持續擴大資產規模，掌握投資市場波動機會多元佈局；同時透過金融科技提升客戶體驗及滿意度以深化客群經營；除深耕台灣市場，也將持續耕耘海外重點市場，尋求國內外購併及策略聯盟機會，穩步朝「亞洲一流金融機構」的願景邁進。
富邦人壽部份，2018年稅後淨利249.3億元，2018年總保費收入(TP)達5,430億元，較2017年成長5.4%，創近年新高。受惠投資型商品及分期繳銷售提升，帶動初年度保費(FYP)較2017年成長9.1%，達1,904億元，續年度保費(RYP)達3,526億元，總保費收入及續年度保費皆排名市場第二大。
台北富邦銀行部份，2018年稅後淨利186.2億元，年成長11%。受惠利息淨收益雙位數成長帶動，整體淨收益較2017年成長6.7%，海外分行淨收益貢獻佔比則提升至11%。孳息資產均額為2兆2,383億元，年成長10.4%，主要來自債券投資及外幣放款貢獻。由於房貸及其他消金放款持續成長，北富銀2018年放款餘額年成長3%。企業授信方面，中小企業授信佔比亦穩定提升，餘額較2017年成長8.2%。
由於債券投資及放款組合調整，帶動北富銀淨利差(NIM) 2018年達1.02%，較2017年成長2bps，存放利差為1.28%。受惠聯貸及財富管理業務，手續費淨收益成長，其中財管銷量年增4.8%，保險銷售帶動財管收益穩定成長。資產品質仍維持優異水準，2018年底逾放比率0.17%，備抵呆帳覆蓋率為784.68%。
富邦產險部份，2018年直接簽單保費386億元再創新高，整體保費年成長6.9%，優於市場表現，簽單市佔率達23.4%，連續37年穩居產險市場龍頭。2018年富邦產險稅後淨利為38.6億元，年成長6.3%。2018年自留綜合率為90.6%。富邦產險中國子公司富邦財險2018年總保費收入為人民幣10.04億元，自留綜合率105.3%優於2017年。富邦財險目前共計有64處營業據點，外資產險市佔率排名第八。
富邦證券部份，2018年稅後淨利為20.9億元，經紀單點市佔率排名市場第一，IPO承銷金額、SPO承銷金額、興櫃交易金額市佔率皆居市場第二。2018年ETF資產規模大幅成長，達1,143億元，較2017年大幅成長55%，市場排名第二。
在海外銀行業務方面，富邦銀行(香港)2018年稅後淨利為港幣8.23億元，較2017年大幅成長41%，主因淨利息收入及廈門銀行相關收入增加，以及呆帳費用減少。2018年底逾放比0.49%，呆帳覆蓋率為95.3%。2018年完成出售持有之廈門銀行普通股之股權予富邦金控，並向富邦金控贖回1.93億美元之無到期次級證券，以提升資本效率。