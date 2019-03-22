富邦金控2018年稅後淨利477.3億元 每股盈餘4.52元

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）富邦金融控股公司(2881)今(22)日舉行法說會，公佈20 18年全年會計師查核之財務數字以及說明2019年經營策略。2 018年富邦金控稅後淨利為477.3億元，每股盈餘(EPS) 4.52元。

富邦金控總資產持續穩健成長，至2018年底富邦金控總資產突破 7兆元大關，達7兆7,151億元，較2017年底成長11. 5%，續創歷史新高水準，穩居國內第二大金控公司。資產報酬率( ROA)為0.65%，股東權益報酬率(ROE)為 9.98%。富邦金控並已於本月11日公佈2019年2月份自結 稅後淨利，累計今年前2月自結稅後淨利達79.96億元， 每股盈餘(EPS)達0.78元，持續穩居金控每股獲利之首。

富邦金控董事長蔡明興表示，2018年富邦金控各子公司經營績效 表現優異，並持續擴張多元金融版圖，重要進展包括：台北富邦銀行 投資LINE Pay股權19.99%， 為台灣銀行業與國際社群平台的跨界結合寫下新局；富邦金控完成受 讓富銀香港持有之廈門銀行普通股之股權交易案， 正式直接持有廈門銀行19.95%股權， 為在中國佈局再締造新里程碑。

蔡明興補充，富邦華一銀行新設武漢及西安分行， 廣州及重慶分行也在籌設中，至2018年底於中國營業據點共佈建 26個，為中國服務據點最多的台資銀行，在亞洲區域佈局方面，富 邦人壽提高韓國現代人壽持股比例至62%，正式取得控制權並更名 為「富邦現代人壽」，富邦金控打「亞洲盃」佈局再下一城。

蔡明興指出，經營績效亮眼的同時，富邦金控持續深化永續經營( ESG)也獲得國際機構評比高度肯定。連續兩年入選「 道瓊永續世界指數」成分股，名列「多元金融服務與資本市場」 類別全球第二；並連續三年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股。 此外，連續兩年入選「MSCI永續指數」成分股，獲MSCI ESG Rating評選為多元金融業台灣金融業最佳評等A級。

展望2019年，富邦金控將持續擴大資產規模， 掌握投資市場波動機會多元佈局；同時透過金融科技提升客戶體驗及 滿意度以深化客群經營；除深耕台灣市場， 也將持續耕耘海外重點市場，尋求國內外購併及策略聯盟機會， 穩步朝「亞洲一流金融機構」的願景邁進。

富邦人壽部份，2018年稅後淨利249.3億元，2018年總保費收 入(TP)達5,430億元，較2017年成長5.4%， 創近年新高。受惠投資型商品及分期繳銷售提升，帶動初年度保費( FYP)較2017年成長9.1%，達1,904億元，續年度保 費(RYP)達3,526億元，總保費收入及續年度保費皆排名市 場第二大。

台北富邦銀行部份，2018年稅後淨利186.2億元，年成長11%。 受惠利息淨收益雙位數成長帶動，整體淨收益較2017年成長6. 7%，海外分行淨收益貢獻佔比則提升至11%。孳息資產均額為2 兆2,383億元，年成長10.4%， 主要來自債券投資及外幣放款貢獻。 由於房貸及其他消金放款持續成長，北富銀2018年放款餘額年成 長3%。企業授信方面，中小企業授信佔比亦穩定提升，餘額較20 17年成長8.2%。

由於債券投資及放款組合調整，帶動北富銀淨利差(NIM) 2018年達1.02%，較2017年成長2bps，存放利差為 1.28%。受惠聯貸及財富管理業務，手續費淨收益成長， 其中財管銷量年增4.8%，保險銷售帶動財管收益穩定成長。資產 品質仍維持優異水準，2018年底逾放比率0.17%， 備抵呆帳覆蓋率為784.68%。

富邦產險部份，2018年直接簽單保費386億元再創新高， 整體保費年成長6.9%，優於市場表現，簽單市佔率達23.4% ，連續37年穩居產險市場龍頭。2018年富邦產險稅後淨利為3 8.6億元，年成長6.3%。2018年自留綜合率為90.6% 。富邦產險中國子公司富邦財險2018年總保費收入為人民幣10 .04億元，自留綜合率105.3%優於2017年。 富邦財險目前共計有64處營業據點，外資產險市佔率排名第八。

富邦證券部份，2018年稅後淨利為20.9億元， 經紀單點市佔率排名市場第一，IPO承銷金額、SPO承銷金額、 興櫃交易金額市佔率皆居市場第二。2018年ETF資產規模大幅 成長，達1,143億元，較2017年大幅成長55%， 市場排名第二。

在海外銀行業務方面，富邦銀行(香港)2018年稅後淨利為港幣 8.23億元，較2017年大幅成長41%， 主因淨利息收入及廈門銀行相關收入增加，以及呆帳費用減少。20 18年底逾放比0.49%，呆帳覆蓋率為95.3%。2018年 完成出售持有之廈門銀行普通股之股權予富邦金控， 並向富邦金控贖回1.93億美元之無到期次級證券， 以提升資本效率。