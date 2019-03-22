台日友好交流擴大！赴日打工度假名額增至 1 萬外交部感謝

（台灣英文新聞／國際組綜合報導）台日實施打工度假制度換函10週年，兩國今（22）日簽署擴大打工度假簽證名額文件，自今年4月起，台灣青年赴日打工度假名額將從每年5000名，倍增至一萬名，進一步促進台日交流。

日本台灣交流協會台北事務所代表沼田幹夫與台灣日本關係協會會長邱義仁，今共同簽署這份文件，沼田幹夫致詞時表示，台日打工度假制度從2009年開始實施，起初名額為每年2000名，受到熱烈歡迎，2014年雙方協議將名額增加至每年5000名，同時也免收打工度假簽證費。

沼田幹夫指出，申請赴日打工人數仍持續快速增加，去年名額5000名，但有8436人提出申請，經協商後，雙方同意於台日打工度假制度10週年，將赴日打工度假名額進一步擴大至每年一萬名。

知情人士對中央社記者表示，這次是日方主動回應台方，希望增加台灣青年赴日度假打工的名額。日本青年來台度假打工的名額仍維持每年5000名。

外交部同日表示，此舉不僅彰顯慶祝臺日度假打工制度換函十週年的重大歷史意義，更有助推動強化臺日青年交流、深化彼此瞭解與友誼，外交部表示樂觀其成，以及誠摯感謝之意。

外交部重申將持續與日本各界緊密合作，以進一步致力提升強化臺日全方位實質合作關係。

有關青年赴日度假打工申請辦法及相關資訊，可上外交部「臺灣青年FUN眼世界—青年度假打工」網站查詢。