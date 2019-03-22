737 MAX機瘟效應 印尼航空砍49架訂單

（台灣英文新聞／國際組 綜合整理報導）波音737 MAX 8客機5個月內接連發生2起造成上百人死亡的空難，印尼航空公司（Garuda Indonesia）今（22）日發表聲明，取消價值數百億美元的49架737 MAX 8訂單，是這型飛機訂單首次被砍。

自去年10月29日起短短5個月內，波音737 MAX 8客機發生2起空難，共造成346人死亡，該系列安全疑慮如滾雪球般累積，除了波音宣布全球停飛737 MAX外，許多已下訂該系列的航空公司也紛紛計畫終止訂單。

中央社報導，印尼航空公司發言人伊克山（Ikhsan Rosan）說：「我們已經發函波音公司要求取消訂單。因為我們的乘客已失去對這款飛機的信任，也不再有信心。」他並說公司正等波音公司回應。

印尼航空2014年宣布一筆採購50架737 MAX 8的訂單，價值49億美元。印尼航空公司已經收到這批訂單中的一架737 MAX 8；伊克山表示，公司還在跟波音協調是否要把已收到的這架歸還。

獅航自身1架737 MAX 8客機去年10月墜毀，機上189人全數罹難。印尼的獅子航空（Lion Air）本月在衣航空難後表示，他們延後接收4架新的波音737 MAX 8。

蘋果日報報導，737 MAX是波音公司史上銷售速度最快的飛機機種，其外型最大特色就是翼尖小翼，獨特又不易認錯，該設計標榜可提升飛行效率、節省燃油，並在不增加飛機重量狀況下，提高飛機氣動效率。

中時電子報報導，波音737 MAX飛機有來自全球的5111架訂單，價值6000多億美元，而目前仍有4751架尚待交付。事故發生後，波音公司股價重挫13%，創911事件以來最大跌幅。