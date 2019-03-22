〈時評〉止血後要喝什麼精力湯

3月16日立委補選，民進黨守住了台南和三重。台南險勝3000多票，由得票結果分析，最主要是在最後關頭時，扁家盡全力投入，還有阿扁錄了呼籲團結的錄影帶，才讓郭國文在麻豆贏了3664票。而余天在三重，即使韓國瑜多次北上，希望能夠以韓流效應外溢空戰作法攻下三重，余天仍然贏了5000多票，漂亮的守住了三重。這當然是余天高知名度以及民進黨全黨之力所致。然而我認為前兩任民進黨新北市候選人 (蘇貞昌、游錫堃) 都是功不可沒的。民進黨羅文嘉秘書長說，316立委補選不算是民進黨勝利，只是民進黨暫時止血。

我上週提到過顧主權及反核四已經成為2020年選戰的雙主軸。

(〈時評〉反核台獨雙主軸的總統選戰, 2019/03/15 ) ，

在「顧主權」這部分相信民進黨能夠做的不錯。目前看來韓流未能在這一次攻下三重，但韓國瑜本人確實也已經動念要選總統，而國民黨黨主席吳敦義也一再說出要與他配合。那麼由深藍背景、黃復興黨部的韓國瑜出線代表國民黨選總統，已不是不可能的事。加上中國的推波助瀾，顧主權當然會是最主要的選戰議題。3月18日那天，賴清德前往民進黨中央黨部登記參加總統初選，這位自稱是「務實的台獨工作者」的投入，將使得「顧主權」成為2020年總統大選中最重要的主軸。

然而另一個主軸「反核四」部分，依我看來民進黨這方面還很不足。這可由蔡英文、蘇貞昌等人雖有堅强反核四的意志，然而賴清德在當行政院長的最後一、二個月，1124民進黨縣市長大選敗選後，却表現出「若空汚嚴重、寧可核四商轉」的態度，實在是不足取。那麼，要如何增加民進黨反核四的實力，是需要好好討論的。

執政三年來，民進黨政府再生能源政策基本上只靠海上風機及太陽光電，並且一再論斷單單靠這兩項就可以在2025年達到20%的再生能源。然而，對於民進黨政府這些論斷，大部分的民衆以及評論者都不相信。因此才會有核四復僻的空間。民進黨這種偏執的態度，也反映在對於「綠能產業」的認定上。例如說，除了太陽光電及風力發電之外，包括地熱等其他的再生能源業者，若要向銀行申辦借款時，都不能放在綠能專案的項目內，要被認定為其他項目，這實在是匪夷所思的現況。

民進黨政府為什麼對地熱發電完全不能接受，我實在是至今也沒有辦法理解。我在民進黨政府執政第一年、林全院長時代，就寫過

〈時評〉600MW地熱發電目標 政府豈可未戰先降 (2016/10/14 ) 、

〈時評〉加速地熱補風電 (2017/06/09)

〈時評〉林全院長地熱電發太多了要怎麼辦 (2017/8/12)。

我在賴清德院長時也寫過。

〈時評〉加上深層地熱政見 落實2025非核家園 (2018/11/01)

〈時評〉由太麻里海水倒灌 看台灣淺層地熱發展 (2018/09/21)

〈時評〉地熱發電併網備案 能源局卡關近三個月 (2018/08/27)

〈時評〉能源局是推動地熱或者是阻擋地熱 (2018/07/31)

並且也針對經濟部長沈榮津『地熱發電太貴、太少、太酸』的論點做過批判，文章如下：

〈時評〉與經濟部沈部長談地熱：太酸、太少、太貴？(2018/8/19)

最近更提出 : 〈時評〉反核的最佳策略是大力推動地熱發電 (2019/03/04)。

然而到目前為止，能源局的態度依然沒有改變。雖然嘴巴說2025年地熱發電容量會有200 MW、2020年規劃要有100MW，然而今年已經2019年，全台灣卻連1MW的地熱發電容量都沒有。顯然需要有一些『非常』的霹靂做法，才可能使這項被大家認為基載再生能源地熱發電，在2025年達到600MW的發電容量，才能達到蔡英文總統三年前提出競選政見時的原定政策目標。