總統：出訪不用經北京同意 繼續爭取加入WHA

正在帛琉訪問的總統蔡英文今天說，台灣總統去哪兒出訪，不用經過北京同意，「你聽過去拜訪朋友還要鄰居同意的嗎？」她還說，北京沒有理由把台灣排除在世界健康體系之外，「我們要繼續爭取加入WHA與WHO」。

蘋果日報今天報導，世界衛生組織（WHO）發言人林德梅耶（Christian Lindmeier）表示，先前基於「兩岸諒解」，台灣才能參與世界衛生大會（WHA），今後若沒有「兩岸諒解」，台灣就不用期待會收到邀請函，也因此，今年在瑞士日內瓦舉行的WHA，台灣恐無緣與會，連續3年「被」缺席。

蔡總統下午結束參觀行程後受訪表示，健康是人權也是普世價值，北京沒有理由把台灣排除在世界健康體系之外，2300萬人的健康人權不能被忽視也不能被消失，「我們要繼續爭取加入WHA與WHO」。

總統說，沒有台灣參與是世界健康體系的損失，台灣可以做、可以貢獻很多，台灣與邦交國的醫療合作是很有意義而且有很多實質貢獻，政府會繼續努力。

至於中國國台辦抗議總統返程過境美國夏威夷一事，總統也表示，這個北京好像每件事情都反對，「你有沒有聽過你要去看你的朋友，還要你隔壁鄰居同意。」

蔡總統也在臉書發文表示，帛琉的雷蒙傑索（Tommy E. Remengesau）總統堅持發展觀光要多元永續，品質比數量更重要，所以去年起，帛琉雖然減少了來自中國的航班，仍堅持維持旅遊的品質。

總統說，她在帛琉訪問的此刻，來自中國的打壓從來沒有停過，昨日媒體報導中國抗議，她準備過境美國夏威夷州，今天，也傳出今年WHA（世界衛生大會）仍未準備發出對台灣的的邀請函。

對於這種無理的打壓，總統表示，她只有兩點回應：第一，台灣總統去哪出訪，不用經過北京同意。你有聽過去拜訪朋友還要鄰居同意的嗎？

第二，在太平洋友邦，TaiwanCanHelp不只是口號，更是每天的實踐。台灣有能力照顧友邦國民的健康，為國際社會付出，但2300萬台灣人的健康權，也不該被消失。

總統說，海洋民主之旅、北京什麼都反對、不顧北京反對，6月起華航一週4班直飛帛琉。

今年WHA將於5月20日至28日在瑞士日內瓦舉行，政府仍積極爭取獲邀以觀察員身分與會，預計4月初對外說明今年推案的作法；WHA是WHO最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。

從2009年起，台灣連續8年獲邀以觀察員身分參與WHA，但因中共打壓，2017、2018連續兩年台灣均未獲邀出席WHA。