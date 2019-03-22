南港老爺行旅悄現新東區門戶 開幕迎接自行車展　

國家會展中心南港展覽館二館本月正式啟用，接續在台北國際工具機展後另一大展-台北國際自行車展也即將登場。南港二館的成立，有助於台灣會展產業升級，並配合台北市政府積極推動的東區門戶計畫，可望進一步帶動南港周邊產業發展。而在南港軟體園區旁又一設計文創旅店現身，是由老爺酒店集團旗下文旅品牌「The Place」最新力作「南港老爺行旅」。

南港老爺行旅位於新光南港軟體園區大樓中，樓層涵蓋10F-20F高樓層，本建築由李祖原建築師事務所規劃設計，而外牆炫彩燈光則由袁宗南大師打造。館內設計聘請荷蘭設計師團隊Mecanoo，著眼於南港的歷史變遷，並從本地產業過去的輝煌汲取靈感。茶業，不但是塑造南港地區的景觀和歷史做出了貢獻，也是本區獨一無二的一部分。至二十世紀後期，本區的經濟由製造業經濟轉向知識型經濟，目前的南港已發展為永續的經貿中心。The Place Taipei南港老爺行旅，酒店的室內空間設計結合了過去與未來，將南港兩個獨特的特性結合於一體。

南港老爺行旅董事長廖年祈提到，南港老爺是老爺酒店集團在台灣的第十一個服務據點，我們將本持著老爺在追求卓越服務上面的品牌精神，將會因應南港地區未來商務活動跟輕旅行的發展需求，作為市場戰略調整的方針。

飯店因坐落的地理位置特殊，客群以海內外商務客為主軸，館內有一大床與二床和套房房型，合計179間客房，可滿足不同族群客人旅宿需求。而館內設備也呼應科技園區及潮流，設有自助check in 機、免治馬桶、電動窗簾等便利的科技設備。

在公共空間方面，南港老爺行旅提供一處健身房、一間約能容納120人的多功能會議室及一間以義法料理手法融合當地特色的餐廳「Soft Kitchen」，另外位於酒店一樓入口處的「不二堂-少爺請坐」也於同一天開幕。

值得一提的是甫於3/1試營運的南港老爺行旅，適逢兩年一度盛大的國際工具機展在南港展覽館舉行，吸引不少來自國外的參展廠商和買家，因此在尚未擴大對外宣傳之下，即在展期間接獲約七成的住房訂單。而即將在月底舉行的2019智慧城市論壇以及2019台北國際自行車展兩檔大展，活動當周南港老爺則更是已呈現滿房情形，尤其是26、27兩日已經爆滿，平均房價更是拉抬到超過4,500元，其它日期目前也有九成左右的訂房量。

整體來說，南港老爺行旅在三月開始對外營業之後，商務與旅遊市場均幾予正面的回饋，開幕的第一個月平均住房率預估將達到五成以上。

南港老爺行旅總經理陳進東也特別感謝台北市政府觀傳局在南港老爺行旅旅館籌設階段給予的指導和協助，以及南港軟體園區和周邊公司行號在試營運期間提供的指教和鼓勵，相信南港老爺行旅將來會因地利之便，成為服務大家最好的鄰居。