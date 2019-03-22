蔡英文出訪 帛琉總統：種下愛「文」芒果象徵兩國好交情

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）總統蔡英文「海洋民主之旅」，今（22）日拜會帛琉總統雷蒙傑索（Tommy E. Remengesau Jr.）、參觀國會，並舉行元首植樹紀念儀式，雷蒙傑索以「愛文芒果」果苗，象徵兩國邦誼永固。

蔡英文在帛琉國會致詞時，強調台灣與帛琉之間存在許多共通點，包括悠久的南島文化、太平洋帶來的豐厚海洋資源，以及民主與自由價值。她感謝帛琉前總統中村國雄（Kuniwo Nakamura）當年為兩國建交做出的貢獻，也對該國長期在聯合國、世衛等區域組織為台灣仗義執言表達謝意。

展望未來，蔡英文盼能與帛琉攜手共商氣候變遷、經濟發展、文化復興、區域和平穩定等議題，一同打拚努力。她並邀請帛琉議員今年下半年來台參加「亞洲太平洋國會議員聯合會」（Asia-Pacific Parliamentarians’ Union, APPU）第49屆年會。

兩國元首隨後前往植樹紀念儀式地點，聽取我駐帛琉技術團介紹果樹苗來源及品種。蔡英文種植的是「金煌芒果」果苗，雷蒙傑索總統則種植「愛文芒果」果苗，象徵雙方關係緊密深厚。

蔡英文帛琉總統雷蒙傑索一起參加植樹紀念儀式（中央社）

蔡英文與帛琉總統雷蒙傑索（中）（圖／蔡英文臉書）