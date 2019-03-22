中市完善新住民政策 東南亞官方訪問團來台參訪

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）東南亞政府文官台灣研習營一行人3月21日拜會台中市政府，除了解台中市在新南向政策、加強與區域國家鏈結等規劃外，並研議台中市與印尼東爪哇第二大城瑪瑯市締結姊妹市等事宜。副市長楊瓊瓔表示，台中的農業、教育、科技產業資源豐富，盼有更多企業以新南向政策為方向，開拓東南亞地區市場，展現拼經濟的實力。

印尼東爪哇省長特助M. Zahrul Azhar Asumta擔任本次訪團的學員長，他盛讚台中市容乾淨，希望藉此行學習市容維護及相關政策。而印尼及馬來西亞都有很多城市想與台中進行觀光產業、教育等交流，希望日後能逐漸強化。

印尼東爪哇第二大城瑪瑯市中小企業局長Tri Widyani，也藉此機會向市府表達意願，希望接洽雙方締結姊妹市的機會。

秘書處表示，台中市新住民人數總計5萬6906人，比例高居各縣市第5位。市府重視新住民，持續透過辦理觀光語言學習、旅宿觀光相關產業實務課程及參訪活動，並持續強化東協廣場各服務中心，希望提供東協國家移工及新住民更貼心多元的服務，也讓台中成為更友善的國際城市。

秘書處也指出，未來藉由更多交流，讓東南亞各國政府了解台中市，例如高等教育、農漁業、城市外交、穆斯林友善觀光等，鼓勵更多新南向國家民眾到台中投資、觀光等交流。