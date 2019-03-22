不愛讀書就來吃書吧 新竹首辦「吃書節」

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）你聽過「吃書節」嗎？起源自加州的「可食書慶典」，用幽默的方式邀民眾同樂，如今台灣也跟上這個風潮，新竹或者書店將舉辦台灣首屆國際吃書節，31日帶著大人小孩一同品嘗「小王子甜點書」。

自由報導，31日在或者書店登場的吃書節，以甜點書派對的形式、法國名著小王子為主題，搭配新瓦屋的兒童節市集，讓民眾將閱讀樂趣與美食相結合。現場除了有講座、吃書活動，還能親手做「可以吃的書」，是一種截然不同的藝文體驗。

新竹在地烘焙職人將獲邀在甜點書派對一展身手，以小王子為發想進行可食書展覽。主辦單位更邀請到Bisou Bisou Pâtisserie cafe、巴布爾尼、74甜創、茉莉花廚房、晨良甜點、暗香糕餅舖等甜點工作室共襄盛舉，並藉此機會進行食農教育。

根據或者書店，國際吃書節由美國加州的藝術圖書策展人茱蒂絲·霍夫伯格（Judith A. Hoffberg）與剪紙藝術家比翠絲·科倫（Béatrice Coron）發起，於2000年4月1日舉行第一屆吃書節，邀集愛吃也愛閱讀的人，吃進美食的同時，也啟發人們對書籍與知識的熱愛。至今已有逾23國響應吃書節活動。

報名資訊請洽活動網站。