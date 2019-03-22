宜蘭綠色博覽會慶20周年　憑大眾運輸票根免費入園

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）「2019宜蘭綠色博覽會」將在3月30日於宜蘭冬山生態綠舟園區熱鬧登場，今年正巧邁入活動第20周年，宜蘭縣長林姿妙特別加碼推出各種「綠遊」優惠方案，絕對值得全台民眾在春天到訪宜蘭親身體驗「綠遊」的美好，在為期44天的活動期間，一同體驗綠色生活，並且享受宜蘭的好山好水好風光。

宜蘭縣自2000年開始舉辦綠色博覽會，至今邁入第20周年。今年以「綠遊」為主題，將綠色生活、環保節能、低碳飲食等概念融入生活，藉由身體力行變成生活的一部份，無論是綠色觀光遊程，或是互動體驗，只要走進大自然、走入綠博，沾染大地的泥土，呼吸最新鮮的空氣，就能讓身心沉浸在大自然的懷抱裡。

今年更推出各種「綠遊」優惠方案：一、為鼓勵民眾響應綠色生活，縣外民眾搭乘大眾運輸工具至綠博，憑票根即可免費入園；二、各縣市農漁會組團參訪享半價優惠；三、住宿贈送綠博門票+遊船船票，坐船進綠博及憑綠博票根住宿，享折扣優惠。四、3月30日前預約來綠博校外教學，享門票半價優惠。

3月30日至5月12日，邀請全台民眾打開視野向大地學習，以豐富的農漁村遊程體驗宜蘭的精彩、以環保節能減碳的裝置實踐綠色的生活，「綠遊」在宜蘭，讓來到綠博的大家都滿載土地的恩情而歸。