無「兩岸諒解」WHO拒發台邀請函 外交部：中國無權代表台灣

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）總統蔡英文2016年上任後，中國頻打壓台灣參與國際組織與會議，如今世界衛生組織（WHO）更霸道回應如果沒有「兩岸諒解」（cross-strait understanding），不用期待台灣會取得WHA入場券。

蘋果報導，記者以電子郵件詢問WHO，今年是否會以觀察員身分發給台灣「世界衛生大會」（WHA）邀請函？林德梅耶（Christian Lindmeier）回覆表示，先前是基於「兩岸諒解」才發給台灣WHA邀請函，若這種諒解不存在，就不會發出邀請函。今年若無「兩岸諒解」，就不用期待台灣會收到WHA邀請函。

言下之意，等於間接證實若沒有中國同意，台灣幾乎不可能與會今年WHA，形同第三度缺席大會。對此，衛福部表示，目前正在進一步了解狀況，必要時也會提出抗議，且我國希望在國際健康政策合作上獲得公平對待，不應因為中國的反應，決定是否寄發邀請函。

衛福部也說，目前仍持續爭取參與世界衛生組織會議的立場和相關工作，也不排除請友邦在WHA為台灣發聲，且即使今年沒有收到邀請函，衛福部長陳時中仍會率團到日內瓦，參與本次WHA，和其他友我國家進行雙邊會談。

外交部回應，已電請駐日內瓦辦事處向WHO秘書處進行瞭解，並表達關切及不滿，以及促請WHO秉持醫衛專業，邀我續以觀察員身分出席大會。

外交部強調，中國無權代表臺灣，只有在臺灣經民主程序選出的政府，才能代表2,300萬人民，並為其等的健康負起責任。

中央社報導，陪同總統蔡英文訪問帛琉的陳時中下午受訪表示，若對方有這樣的回函，衛生福利部表達非常失望，用健康議題當作政治處理是不應該的。