互補非競爭　全球永續性報告協會：建立共同語言利於溝通

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）全球永續性報告協會 (Global Reporting Initiative, GRI) 執行長Timothy Mohin今(22)日在「第五屆台灣永續報告分析發表會」以「突破界限－卓越企業創造無限契機」為題進行演講，隨後和來自台灣、新加坡、日本等代表一同進行綜合座談。

▲全球永續性報告協會執行長Timothy Mohin。(照片由台灣英文新聞林靜怡拍攝)

全球永續性報告協會執行長Timothy Mohin曾說道，全球GRI要有一個共同的語言，他在聯訪時特說明其原因。Mohin表示，這是由於金融市場的需求，畢竟GRI是要整合全球資訊，報告書不會單就某一區域去做揭露，所以有個共同語言較有利於大家溝通。

另外，他聽聞中國的ESG(環境、經濟、社會)報告與其他國家有不同之處，雖然尚未看到實際的報告書，但他相信應該不會有太大的差異。

他強調，GRI的使命就是整合全球資訊，因此已有一個主要框架。中國雖有其系統，但他相信二套系統仍有相似之處。無論是GRI系統抑或其他系統，都是互補而非競爭，因此他很樂意與各界合作。

在座談會上，主持人問道，對於未來五年ESG發展可能會有那些變化？資誠聯合會計師事務所永續發展服務部門合夥人李宜樺表示，ESG在未來五年將會越來越實質化、行動化，並深根在台企業。

道瓊永續指數 (DJSI) ESG標準分析部門首長​ Edoardo Gai表示，企業應改變策略，讓所有的投資人都能掌握投資標的。

精工愛普生集團經營企劃室課長增澤孝介則提到，未來企業發展會與企業永續報告息息相關，他們將從CSR朝著CSV發展。

CSRone永續報告平台創辦人兼總經理嚴德芬補充，所謂的CSV就是「創造共享價值」(Creating Shared Values)，可見未來企業將不在只是注重如何塑造企業的形象，而是如何彰顯企業社會價值之所在。