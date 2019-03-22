庫德族新年船難近百死 伊拉克宣布舉國哀悼3天

伊拉克摩蘇爾地區一條水位高漲的河流今天發生渡輪沉沒事故，近100人喪生，罹難者大多是婦孺。船上搭載慶祝庫德族新年的家庭，未料遇上伊拉克近年來最嚴重的意外。

伊拉克從聖戰團體伊斯蘭國（IS）手中收復北部城市摩蘇爾（Mosul）後，居民今年才恢復在底格里斯河（Tigris）沿岸的年度慶祝活動，如今發生這起意外，讓人無限感傷。

伊拉克總理馬帝（Adel Abdel Mahdi）在視察事故現場時，宣布舉國哀悼3天。他下令迅速展開調查「以釐清責任」。

這艘渡輪超載，擠滿男男女女及孩童，船隻當時穿越底格里斯河，前往熱門的野餐地區，慶祝諾露茲節（Nowruz），那是庫德族的新年，也是伊拉克地區象徵春天開始的節日。船難發生時也恰逢伊拉克的母親節。

內政部最新統計指出，有94人喪生，另有55人獲救。內政部發言人馬安（Saad Maan）稍早表示，至少19名孩童罹難。總理則表示，有61名婦女喪命。

摩蘇爾安全消息人士表示，水位高漲加上船隻超載，導致這場災難，船上人數遠遠超過100人。摩蘇爾另一名安全官員告訴法新社：「船沉是因為有太多乘客登船了。」

伊拉克司法部表示，已經下令逮捕9名渡輪公司人員，並禁止船東和旅遊景點負責人離境。

有關當局曾警告民眾小心，因為連日豪雨導致摩蘇爾水壩洩洪，河流水位升高。

社群媒體上的影片可見湍急的河流，許多人浮在水上，或試圖在局部淹沒的船體附近游泳。

一名曾在船上的民眾表示，船在河中央翻覆。

他說：「船載太多乘客了，所以水開始沖上船，讓渡輪變得越來越重，然後翻覆。我親眼看到水中有溺斃的孩童。」