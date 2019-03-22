iTaiwan免費修圖app 讓新住民也能拍出亮麗自我

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為協助初次入境的新住民朋友適應臺灣新家鄉，移民署嘉義市服務站日前辦理家庭教育課程，除講解國籍法令，並特別介紹新住民申辦政府免費無線網路服務—iTaiwan帳號、簡易手機拍照及APP後製技巧，讓新住民拍得漂亮、修得美美。

本次活動以國籍法令宣導為開端，邀請到臺南市政府白河戶政事務所東山辦公處戶籍員楊晨熙，針對大陸、外籍配偶辦理定居、歸化等身分轉換流程及規定進行解說，以免新住民因不諳臺灣法律而導致權益受損。

科技設備日新月異，現代人幾乎人手一機，3C產品之於現代人的重要性無庸置疑，為了避免新住民因為資訊落差造成生活適應問題，嘉義市服務站便於本月家庭教育課程安排資訊設備教學的內容，並邀請婚紗攝影師盧維笙針對手機攝影的技巧，包含光源、角度、構圖等等進行解說，也透過申請政府免費無線網路服務—iTaiwan帳號，協助新住民朋友下載實用的修圖APP。

在講師解說過後，現場新住民擺起姿勢、調整角度當起「網美」拍攝美照，也動起手指實際操作，嘗試運用講師介紹的攝影技巧進行後製。完成作品後，新住民朋友欣賞彼此具專業水準的美照，發出此起彼落的讚嘆聲，也露出滿意的笑容。

除了法令解說及資訊課程，嘉義市服務站也和嘉義市政府警察局外事科及衛生局東區衛生所合作，針對人口販運防制、夏季常見疾病—腸病毒等議題進行宣導。