江蘇化工廠大爆炸引地震　44死逾600人傷

（台灣英文新聞／施家恩 綜合外電報導）江蘇鹽城化工廠昨（21）日下午2點左右發生爆炸，同時引發當地2.2級地震，可見爆炸威力。美聯社引用當地報導指出，已知死亡人數達44人，另有90人重傷，逾600人傷，但有媒體質疑中國官方又再度封鎖消息，死傷數字恐被低估。

有中國媒體出示影片及照片指出，爆炸發生後，附近方圓十公里內辦公室及住家的門窗玻璃遭震破，校園內多名學童耳膜破裂出血，方圓二公里內房屋汽車破毀，幾百公尺內屍橫遍野，情況極糟。

根據北京青年報，119接線員透露，發生爆炸的是江蘇天嘉宜化工廠內一處生產裝置，爆炸物質為苯。苯是危險化學品、致癌物，易燃，對環境有危害，對水體會造成汙染。另《每日經濟新聞》報導，涉事企業天嘉宜化工實際負責人倪成良已遭帶走調查。

美聯社報導，爆炸點空氣中散發有毒物質並飄散至附近工業及住宅區，專家擔心會引發周邊工廠爆炸，以及造成居民健康問題，因此周五已進行周邊疏散撤離。

（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）

中新網指出，天嘉宜化工有限公司2018年曾因涉及13項安全隱患，被前國家安全監管總局發函督促整改，問題包括：生產裝置操作規程不完善、無巡迴檢查制度、現場管理差、動火作業管理不規範、苯和甲醇裝卸現場無防洩漏應急處置措施等。

中國近年最慘烈的工安災害為2015年8月的天津濱海新區化工廠大爆炸，造成173人喪生，多數為第一時間前往救災的警消人員。

網路集結爆炸當時影片（若遭移除請見諒）：