吳澧培：賴清德不會擔任蔡總統競選搭檔

前行政院長賴清德18日登記民進黨總統初選，挑戰尋求連任的總統蔡英文。總統府前資政吳澧培表示，他曾到台南勸進賴清德，也透露賴曾向他表示，不會擔任蔡總統的競選搭檔。

今年1月初，吳澧培、前總統府資政彭明敏、長老教會牧師高俊明與前中央研究院長李遠哲，曾經共同署名發表公開信，請總統蔡英文放棄連任。

有關賴清德登記參選民進黨總統初選，吳澧培在今天播出的廣播節目「新聞放輕鬆」中表示，他先後在去年12月、今年2月與賴清德見過面，希望賴清德出來參選總統。

吳澧培指出，他去年12月底與賴清德見面時，沒有提到即將發表公開信的事，但表達強烈期待賴清德參選總統，雖然當時賴清德沒有表態，但有提到1月11日會辭去行政院長，也表達不會擔任蔡總統的競選搭檔。

吳澧培說，今年2月，他再到台南找賴清德，勸進他參選總統，因為擔心蔡總統可能無法連任成功，所以希望賴清德出來參選，以免台灣陷入被中國拿去的危機。他認為，在此關鍵時刻，若賴清德不出來承擔，也可能招致批評。

他回憶，當時賴清德離開之前，問了幕僚一句「你覺得怎麼樣」，吳澧培以這句話判斷，覺得賴清德「至少很認真思考要出來選」。

吳澧培表示，賴清德雖沒有明說會參選或是不會參選，但從言談中的字裡行間可以感受到他有承擔的勇氣與規劃。

吳澧培表示，賴清德最大的關心是，如果民進黨輸掉2020總統大選，台灣是否能撐得住被中國拿去的風險。他希望賴清德能當選，讓民進黨恢復初衷，為台灣爭取民主、自由、獨立。

吳澧培也透露，這並非賴清德首次有意參選總統。他2月與賴清德見面談了一個多小時後，賴清德有事先行離去；後來賴清德幕僚提到，當年他原本有意角逐2016年總統大選，但因為爆發時任台南市議長李全教被控議長選舉賄選案，賴清德認為不能放著台南市不管，因此作罷。

在賴清德登記參選民進黨初選後，多名民進黨立委集體表示支持蔡總統連任，吳澧培表示，還沒聽到有意參選者的辯論就全部一起來表態，這樣的集體表態很奇怪。他也強調，最後不管誰出來代表民進黨參選，民進黨都要團結。

不過，吳澧培認為，賴清德跟國民黨的韓國瑜「直球對決」是最好的。他批評韓國瑜說話不可信、是投機份子，並認為，「韓流」將逐漸退去；他關心「韓流」現象，但不會過度擔心。