外籍學生權益由移民署與勞工局守護 關懷列車駛進中華醫大

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）移民署臺南市第一服務站與臺南市政府勞工局為保障轄內5百多名新南向產學合作專班外籍學生權益，聯合啟動「新南向關懷訪視」活動，於3月20日前往中華醫事科技大學，進行校園關懷及法令宣導。

中華醫事科技大學校長曾信超表示，該校目前共有294名新南向產學合作專班學生，印尼籍學生主要就讀資訊管理學系及食品營養學系，越南籍學生則就讀餐旅管理學系，學生除在校學習外，亦會安排至合作廠商實習工作。

有鑑於部分學校曾爆發外籍學生淪為黑工事件，該校除分別聘請越南籍及印尼籍通譯人員，加強關心輔導外，也請老師定期前往合作廠商，瞭解學生工作狀況，並與政府部門建立熱線窗口，掌握學生動態。

目前負責擔任印尼籍學生通譯，同時也是臺灣印尼新住民發展協會理事長的洪晶晶表示，這些來自東南亞的外籍學生其實都相當單純，課業學習及工作也非常認真，但礙於中文能力有限，遇到困難往往無法順利用中文表達，因此通譯人員必須經常與學生溝通談心，適時發現並解決問題。

與學生互動過程中，移民署發現這些外籍學生對於臺灣法令不甚瞭解，甚至不清楚政府為了防範非洲豬瘟，禁止自國外攜帶肉品來臺的規定。為健全他們的法令觀念，移民署逐一宣達各類注意事項，並透過有獎徵答方式加深學生記憶。