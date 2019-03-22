柯文哲提「親美友中」 美智庫專家：兩岸政策沒說清楚

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）台北市長柯文哲近日在華府智庫「傳統基金會」演講，提出「親美友中」的想法，但卻遭美國戰略暨國際研究中心（CSIS）專家葛來儀（Bonnie Glaser）質疑，不懂柯文哲對中國友好是什麼意思，她也認為柯文哲沒有說清楚兩岸政策。

美國當地時間20日，柯文哲在「傳統基金會」演講時表示，台灣不應把中國當成敵人，而美國、日本是台灣的盟友，這就是未來中美台三方角力下，台灣最適當的國家戰略。柯文哲說，兩岸之間最大的問題是沒有互信，「開放和友善的態度是第一步，透過交流才會有信任，當彼此沒有信任的時候，做什麼都沒有用。」

英國BBC在21日報導，

柯文哲回應BBC中文提問說 ：「親美友中，態度上親美，但也不要把中國當敵人，是台灣最適當的國家戰略。」柯文哲補充說明稱，美日是一體同盟，這個策略也意味著親近日本。

這不是柯第一次提出「親美日友中」的論述。在2017年6月在台接受議員質詢時，他就表示過「友中、親美、靠日」的態度。

美國戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲資深顧問葛來儀，接受《金融時報中文網》訪問時則指出，美國過去十多年來與台灣政治人物交流的經驗中，已看盡模糊或立場反覆所造成的危機，尤其是在陳水扁政府時代，美國政府留下許多不好的經驗。

葛來儀說，不論台灣選出誰當總統，美國看重的是，能否管控好台灣與中國的關係，讓美國不會被牽扯到不必要的衝突中。

對柯文哲「親美日、友中」的說法（演說影片如下)，葛來儀質疑說，美國人會想知道「友中」的細節是什麼，究竟是「和平條約」、「九二共識」，還是「兩岸一家親」？葛來儀還說，柯文哲沒有說清楚他的兩岸政策。

不過BBC引述美國在台協會（AIT）台北辦事處前處長包道格（Douglas Paal）說，關於目前及未來長期的兩岸情勢，柯文哲似乎有 「實用主義、並非不切實際的」想法。