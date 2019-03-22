美國盟友不買帳 歐亞國家紛紛讓華為參與5G建設

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）儘管美國使盡各種手段迫使盟國阻攔華為（Huawei）染指5G建設，甚至以限縮情資分享要脅德國配合，但報導指，各國顯然並不買帳，包括德國、英國、泰國在內的國家皆決定走自己的路。

CNBC報導，歐洲與美國顯然對華為在5G世代的角色出現衝突立場。德國20日開始就5G建設招標，但並未聽從美國警告，禁止華為參與投標。德國總理梅克爾本月稍早時就已聲明，德國會依自己的安全標準評估。

5G不只讓網路更快，也構成了發展智慧城市自駕車等技術之基礎，是未來最重要的科技之一。美國聲稱華為設備恐用來進行間諜活動，華為雖一再保證，不可能讓中國政府取得使用者數據，但專家對此強烈質疑，畢竟中國國安法規顯然要求境內企業必須提交相資訊。

不只德國不聽勸，義大利也表示不會禁華為進入該國電信產業，稱並未找到任何安全威脅證據。金融時報則報導，英國情報單位認為就算有威脅，也都能加以控制。部分英國電信業者也反對排除華為之作法，如Vodafone就坦言此舉將使成本增加數百萬英鎊，並使推出5G服務之時程遭到推遲。

專家指出，歐洲電信業者本就不敵美國，禁止華為或許不致傷害美國業者，但卻會嚴重衝擊歐洲業者，畢竟華為能提最廉價的合作方案。此外，身為美國在亞洲的盟國，泰國2月才與華為聯手推出5G測試場，而印度也只打算對華為實施部分禁令。