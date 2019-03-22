台灣永續報告分析會　230永續專家突破界限齊聚台北

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）「第五屆台灣永續報告分析發表會」今(22)日在台北盛大舉辦，全球永續性報告協會 (Global Reporting Initiative, GRI) 執行長Timothy Mohin更首度訪台，與230位永續專家等重量級貴賓，共同為亞太區域600家企業進行企業永續大盤點。

▲CSRone永續報告平台總經理嚴德芬。(照片由台灣英文新聞林靜怡拍攝)

CSRone永續報告平台總經理嚴德芬致詞時表示，每年三月春暖花開的季節，正是公布《2019臺灣永續報告現況與趨勢》研究報告之時候，今年已是第五年了。她希望這份報告可帶給政府、民間企業與機構正面資訊，讓致力永續的伙伴們有更精確的思維與廣闊的視野，如同今年的主題「突破界限 創造契機」。

嚴德芬表示，今年的永續報告現況與趨勢共花了7個月的時間編纂，針對國內528本、國際78本永續報告書，登錄550個項目，進行80萬筆資料分析與比對。

國發會副主委鄭貞茂於開幕致詞時表示， 永續發展議題從數年前便已開始推廣，自2013年出版的149本 企業社會責任(CSR)報告書，直至今年出版的528本已成長了 3.5倍之多。但也同時觀察到近年報告書成長漸緩的趨勢， 鼓勵公部門率先發布CSR報告書，帶動民間企業一同努力， 也呼籲尚未納入政府規範揭露義務的企業，能自主出版報告書。

▲台灣永續能源發展基金會董事長簡又新。(照片由台灣英文新聞林靜怡拍攝)

台灣永續能源發展基金會董事長簡又新致詞時表示，做「永續」這件事就是要在永續報告書裡，講清楚自己在做什麼。

他回顧這幾十年台灣企業的變化時指出，2008年只有16家做永續報告書，如今已有逾500家。另外，台灣公司的永續報告已不是在做形象或是致力減少風險、創造機會，而是已經進入公司價值受評估的好壞等標準。

主辦單位補充，台灣出版528本永續報告書，有九成上市櫃公司，其中有四成七是自願出版。今年《2019臺灣永續報告現況與趨勢》最新報告跨出地域界限，嘗試比對亞太區域台灣、日本、中國大陸、香港、印度、新加坡、馬來西亞、泰國、韓國等9國前10大企業社會責任CSR的作為。結果發現，9個區域的企業於永續議題管理差異頗大。

9個區域的企業永續議題綜合溫度指數排序前3名為：韓國、新加坡、台灣。亞洲企業對於員工照顧普遍不足，其中，香港與泰國的企業較重視公司治理，香港企業重視人才培育，中國企業則重視社會投入的績效，馬來西亞企業最少提及人權議題。

全球永續性報告協會 (Global Reporting Initiative, GRI) 執行長Timothy Mohin與其他貴賓互動。(照片由台灣英文新聞林靜怡拍攝)

主辦單位之現場攤位。(照片由台灣英文新聞林靜怡拍攝)