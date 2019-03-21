基督城恐攻後6天 紐西蘭嚴管槍枝被網友推爆

紐西蘭總理阿爾登今天宣布，紐西蘭禁止販售攻擊步槍與半自動武器，禁令立即生效，火速兌現加強槍枝管制的承諾，立刻被網友推爆，美國議員也讚揚這才是真能阻止暴力的行動。

●槍擊案不到一週 紐總理火速嚴管槍枝

紐西蘭基督城不到一週前發生大規模槍擊案，一名白人至上主義者15日闖進兩座清真寺，朝做禮拜的穆斯林開槍掃射，造成50人死亡，引發全球強烈譴責。

阿爾登（Jacinda Ardern）在記者會上說：「上週五這起恐怖攻擊使用的每項半自動武器，在我國都將禁用。」

阿爾登說，除了攻擊步槍與軍用半自動武器，這項禁令也涵蓋高容量彈匣與類似撞火槍托的裝置，這種設備可將一般步槍改裝為幾乎等同是半自動槍枝的武器。

紐西蘭國會4月初召開時將推動立法，但這項臨時措施意味著，禁止購槍的命令實際上已經上路。

●倖存者支持網友推爆 美國會議員促跟進​

清真寺槍擊案發生後，紐西蘭民眾仍餘悸猶存，對阿爾登頒布禁令的反應都很正面。

在努爾清真寺（Al Noor）槍擊案逃過一劫的54歲民眾阿布拉班（Kawthar Abulaban）告訴法新社：「這是好事，為什麼家裡需要這類槍枝？半自動槍枝，屋內為什麼要有這種武器？」

紐西蘭禁令看來將使槍管辯論更形激烈，阿爾登一宣布禁售攻擊步槍後，網友馬上在推特（Twitter）稱讚阿爾登行動迅速，美國槍枝支持者不干示弱，呼籲保障憲法明言的擁槍權。

美國聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）與聯邦眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）也同聲讚揚阿爾登的禁令。

桑德斯推文說：「這才像是真正能阻止槍枝暴力的行動。我們必須跟隨紐西蘭的腳步，挑戰全國步槍協會（National Rifle Association），禁止美國販售與分配攻擊武器。」

●多數農民擁槍 支持管制槍枝​

紐西蘭人口不到500萬人，槍枝估達120萬到150萬支，其中約1萬3500支是軍用類半自動武器（MSSA）。

這個太平洋國家的農夫，大多數都擁有槍枝，用來獵殺有害的小動物，像是袋貂與野兔等，並開槍擊斃受傷的家畜。

獵鹿、豬與羊的休閒狩獵行動，是受歡迎的運動與食物來源，槍枝俱樂部與射擊場也散布在紐西蘭各地。

代表數以千計農民的紐西蘭農夫聯盟（Federated Farmers）支持改革。旗下的農村安全發言人安德森（Miles Anderson）在聲明中說：「這可能不會受到部分會員歡迎，但我們認為這是唯一實際的解決辦法。」

相關的調整措施排除了兩種一般用在狩獵、害蟲管制、農場家畜管理及獵鴨的槍枝種類。

阿爾登說，下一階段改革將涵蓋槍枝登記與執照，她預計新法將在4月11日上路，並對禁用武器推出買回計畫，估計將花費高達2億紐元（約新台幣42億元）。