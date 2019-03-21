柯文哲：最佳國家戰略是「親美日、友中」

（台灣英文新聞／政治組 綜合整理報導）台北市長柯文哲上週六啟程出訪美東在台、美、中三地都備受關注，8天期間會晤美方官員，以及多個智庫和行政單位。柯文哲於美國時間20日在華府智庫傳統基金會（Heritage Foundation）發表演說時表示，兩岸當前溝通有障礙、沒互信，且台灣若要在美中兩大國之間求「生存」，必須「智慧且堅強」。

中央社引述柯文哲說法，台灣與中國間最大問題是雙方「沒有互信」，國民黨的「九二共識」是「一中各表」，但中國只有「一中」；他認為很大問題是「不管是國民黨與民進黨，和中國方面是『完全沒有辦法對話』」。

他表示，對台灣來說，最適當的「國家戰略」就是「親美友中」，他還將日本與美國劃在一起，並增述台灣的國家戰略應該是「親美日、友中」，他的「台灣價值」就是在台灣已實現且和美國共享的許多「普世價值」。

BBC報導，柯文哲表示，此次訪美過程中他觀察到，美國政壇整體態度是「防中」，美中對抗的局勢已經形成。他坦言，在中美台三角之中，台灣擁有「中國硬件，美國軟件」，則與中國同文同種，但價值觀上跟美國相近，位置尷尬。他認為，在這種局勢下，台灣應持謹慎態度，反對利用美中衝突，操縱外交槓桿謀黨爭之利。

此外，柯文哲也提到「台灣自己要小心，美中對抗是一個局面，台灣應該想自己如何survive（存活），而不是想如何leverage（以小搏大）。」柯文哲反覆說，人民福祉應是最優先考慮，如果把美中對抗當作政黨輪替的槓桿，對台灣人民不利。

此場演說，除了美國國務院人員出席外，民進黨駐美代表處主任彭光理也有到場聆聽，對於柯文哲提到要以開放及友善態度，多和中國溝通，中央社報導，彭光理則認為，聽來就像是柯文哲「不知道中國對台灣的立場是什麼，這是真的嗎」？「他真以為多溝通就能緩和兩岸關係」？彭光理指出，聽到柯文哲這麼說有點難以置信。