321國際森林日　護樹保林好日子

（台灣英文新聞）森林是應對氣候變化和促進後代繁榮和福祉的關鍵。3 月21日為聯合國訂定的「國際森林日」， 目的為引起世界各國對森林資源的重視。 市府歡迎大家一起來響應這項別具意義的全球性活動， 民眾只要持有新北市境內合法使用的土地， 即日起皆可向農業局申請免費造林苗木，或是參加為期20年的獎勵 輔導造林計畫，領取造林獎勵金。

國際森林日為我們提供一個平臺， 讓我們更好地認識各類林地和樹木的重要性， 感謝它們為人類提供支援和保護。 今年的國際森林日提倡教育人們學會珍愛森林，讓兒童親近自然， 使我們的下一代認識到樹木和森林的益處及永續環境營造的重要性。 新北市今年推動「新北稼日蒔光」計畫，在今年的3月12日植樹節 ，農業局亦在金山區運動休閒廣場邀請大小朋友一同種下5,000 棵各式品種的杜鵑，讓參與活動的學童們從小深植愛樹的種子， 也是最好的環境與生命教育。

農業局秉持友善環境的信念，持續營造及復育本市生態， 於新北市推動永續山林的保育， 也邀請市民善盡一份地球公民的責任， 民眾只要持有本市境內合法使用的土地及現況照片3張， 即日起皆可向農業局申請免費造林苗木（ 樹種及數量以本局現有庫存為主，配完為止），另外也可參加為期2 0年的獎勵輔導造林計畫，20年期滿每公頃可領取60萬元獎勵金 ，歡迎踴躍參加，為我們的未來種下樹苗、種下希望！ 詳細資訊可上農業局網站「重要公告」（https://bit. ly/2Qqoku2）查詢。