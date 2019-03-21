新北市運動樂活系列活動開跑

（台灣英文新聞）新北市「2019運動樂活系列活動-大隊接力賽」 於今(21)日在板橋體育館舉行，共有138隊4, 500位親師生參賽， 市長侯友宜親自到場與參賽選手ㄧ起做健康操， 並與市府教育局身障員工陳彥瑀一同完成人生第一場大隊接力賽。

今日活動侯友宜市長親自下場率領各隊進行起跑儀式， 圓一位市府身障員工大隊接力的參賽夢。新北市教育局人事室同仁陳 彥瑀說：「希望透過我的參與，能讓更多弱勢孩子的需求被看見， 身體上的限制並不會澆熄對於運動的熱衷。也許， 我們有著不一樣的起跑點，但在到達終點之後， 我們都有一樣的收穫與滿滿的感動！」

市長侯友宜表示，新北市運動長期致力於學生每一階段、 每一族群的推展，適應體育也是本市重視的ㄧ環， 個人先天身體條件的限制，並不會澆熄他們對運動的渴望與參與， 本市教育就是要創造更多的可能，造福更多弱勢的學生。

彥瑀小時候看到同學們代表班級參與大隊接力，內心充滿羨慕， 總會想像著自己在運動場中表現的樣貌。雖然無法親自參與， 都還是在場邊大聲為同學加油，彥瑀也希望能證明自己， 就算先天的身體條件有所限制， 但對於體育活動的熱情與投入程度卻是一點也不會輸給其他人的， 實際踏上運動場對我來說將是非常感動且充滿成就感， 覺得像是完成人生中一項重要的成就， 而這樣的成就也希望能為更多人帶來不一樣的視野， 以造福更多弱勢學子。

新北市教育局今年「2019運動樂活系列活動」延續「 動出健康」、「玩出快樂」、「游出活力」及「跑出自信」主題， 於2月底起陸續展開，包含大隊接力、躲避球、樂樂棒球、 趣味競跑、健身操、拔河、樂樂足球、3對3籃球、跳繩、小鐵人、 夏季飆泳及秋季每人魚等12種類多場校園班際性普及化運動競賽， 今年除了106隊國小及國高中隊伍參賽， 更邀請行政等行政團體等多元身分共32隊參加行政組比賽。 教育局表示，本市學生體適能通過率從100學年度的41.37% 已提升到106學年度的67.5%， 顯示全市的運動風氣及學生體適能成績已有亮眼表現。